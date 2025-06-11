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- Наука и IT
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Астрономы зафиксировали самую большую структуру во Вселенной — она излучает свет из ничего
Астрономы открыли самое известное облако заряженных частиц вокруг скопления галактик. Она охватывает около 20 млн световых лет.
Астрономы обнаружили наибольшее из известных космических структур такого типа — гигантское облако заряженных частиц, окружающее скопление галактик PLCK G287.0+32.9. Ее размеры впечатляют: почти 20 миллионов световых лет в поперечнике — это примерно в 20 раз больше, чем диаметр Млечного Пути.
Об этом говорит Phys.org.
Это открытие бросает вызов устоявшимся представлениям о природе космического излучения. Оказалось, что источником энергии этой структуры могут быть не галактики, а гигантские ударные волны и турбулентность в горячем межгалактическом газе.
Впервые подобная радиоактивная структура наблюдалась на частоте 2,4 ГГц. Это необычно для таких объектов, поскольку обычно старые электроны уже теряют энергию и не светятся в этом диапазоне. Но новые данные показали обратное: электроны, похоже, постоянно получают новую энергию.
"Мы ожидали увидеть только яркие края - так называемые реликты, - но оказалось, что все скопления заполнены слабым радиоизлучением", - говорит доктор Камлеш Раджпурохит из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института. "Такой структуры еще не фиксировали нигде во Вселенной".
Главная загадка – как именно происходит ускорение заряженных частиц. Команда предполагает, что ответственными могут быть гигантские ударные волны или турбулентность, но это еще требует теоретических подтверждений.
"Мы считаем, что магнитные поля и космические лучи играют ключевую роль. Но как именно - пока неизвестно", - добавляет Раджпурохит.
Открытие может стать прорывом в понимании того, как работают магнитные поля на больших масштабах, до сих пор это оставалось одной из наименее исследованных тем в астрофизике.
Снимки рентгеновской обсерватории "Чандра" также выявили характерные признаки возмущения - "кометные" следы и плотные хвосты, вероятно возникшие вследствие столкновений галактических скоплений или активности сверхмассивных черных дыр.