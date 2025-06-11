Астрономы зафиксировали самую большую структуру во Вселенной — она излучает свет из ничего

Самое известное облако энергичных частиц. / © phys.org

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Астрономы обнаружили наибольшее из известных космических структур такого типа — гигантское облако заряженных частиц, окружающее скопление галактик PLCK G287.0+32.9. Ее размеры впечатляют: почти 20 миллионов световых лет в поперечнике — это примерно в 20 раз больше, чем диаметр Млечного Пути.

Об этом говорит Phys.org.

Это открытие бросает вызов устоявшимся представлениям о природе космического излучения. Оказалось, что источником энергии этой структуры могут быть не галактики, а гигантские ударные волны и турбулентность в горячем межгалактическом газе.

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Впервые подобная радиоактивная структура наблюдалась на частоте 2,4 ГГц. Это необычно для таких объектов, поскольку обычно старые электроны уже теряют энергию и не светятся в этом диапазоне. Но новые данные показали обратное: электроны, похоже, постоянно получают новую энергию.

"Мы ожидали увидеть только яркие края - так называемые реликты, - но оказалось, что все скопления заполнены слабым радиоизлучением", - говорит доктор Камлеш Раджпурохит из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института. "Такой структуры еще не фиксировали нигде во Вселенной".

Главная загадка – как именно происходит ускорение заряженных частиц. Команда предполагает, что ответственными могут быть гигантские ударные волны или турбулентность, но это еще требует теоретических подтверждений.

"Мы считаем, что магнитные поля и космические лучи играют ключевую роль. Но как именно - пока неизвестно", - добавляет Раджпурохит.

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Открытие может стать прорывом в понимании того, как работают магнитные поля на больших масштабах, до сих пор это оставалось одной из наименее исследованных тем в астрофизике.

Снимки рентгеновской обсерватории "Чандра" также выявили характерные признаки возмущения - "кометные" следы и плотные хвосты, вероятно возникшие вследствие столкновений галактических скоплений или активности сверхмассивных черных дыр.