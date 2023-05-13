Астрономы зафиксировали самый большой космический взрыв в истории

Одна из теорий состоит в том, что взрыв произошел, когда черная дыра поглотила огромное облако газа.

Астрономы зафиксировали мощнейший космический взрыв в истории. Это событие получило название AT2021lwx.

Об этом пишет The Guardian.

По словам исследователей, при взрыве высвободилось в разы больше энергии, чем во время любого другого космического события, зафиксированного ранее. Скорее всего, он произошел из-за столкновения газового облака с черной дырой.

Ученые впервые заметили этот взрыв с помощью аппарата Zwicky Transient Facility в Калифорнии, исследующего внезапное увеличение яркости в ночном небе. Он помогает зафиксировать сверхновые, астероиды и кометы, пролетающие мимо Земли.

Когда астрономы подсчитали расстояние до места взрыва, поняли, что зафиксировали невероятно редкое событие.

"Когда я сообщил нашей команде цифры, они были просто шокированы. Когда мы поняли, насколько это очень ярко, нам пришлось придумать способ это объяснить", — сказал доктор Филипп Вайзман из Университета Саутгемптона, который руководил наблюдениями.

Ранее ученые впервые наблюдали за поглощением планеты умирающей звездой. Согласно гипотезе астрономов, такая же участь ожидает Землю примерно через 5 миллиардов лет, когда Солнце завершит свою звездную жизнь и перейдет в состояние красного гиганта.

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