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Астрономы зафиксировали сигнал спутника, молчавший с 1964 года – что это было
Радиосплеск со спутника, выключенного еще в 1964 году, заставил учёных пересмотреть подход к мониторингу космоса.
Один из самых мощных в мире радиотелескопов — ASKAP в Австралии — недавно зафиксировал сверхкороткий, но очень интенсивный всплеск радиоволн. Сигнал продолжался всего 30 наносекунд, но его мощность в тысячи раз превышала другие источники на небе. Его источник оказался совсем не дальним космическим объектом, а… спутником NASA Relay 2, который прекратил работу еще в 1965 году и десятилетиями считался обычным космическим мусором.
Об этом пишет Ecoticias.
Спутник-призрак ожил?
Relay 2 был запущен в январе 1964 г. в рамках экспериментальной программы NASA. После недолгого периода активности его сочли неактивным уже в 1967-м. С тех пор аппарат вращался на орбите, не подавая никаких признаков жизни. И вот — неожиданная вспышка, да еще такой силы, что он затмил все остальное на небе.
Доцент Института радиоастрономии Кертинского университета Клэнси Джеймс признался:
«Мы сначала подумали, что нашли неизвестный объект. Это походило на быстрый радиовсплеск — те загадочные взрывы радиоволн, которые продолжаются миллисекунды и бросают вызов физическим законам».
Как мертвый спутник сгенерировал сигнал?
После точного анализа ученые определили — источником сигнала стал Relay 2, находившийся на высоте около 4500 км. И хотя разочарование из-за «некосмического» происхождения было неизбежным, оно быстро сменилось интересом: как аппарат, лишенный питания и функциональных систем, вообще мог излучить радиосигнал?
Исследователи выдвинули две правдоподобные версии:
Электростатический разряд. В результате длительного накопления заряда на корпусе спутника могла возникнуть электрическая вспышка, подобная искре.
Столкновение с микрометеоритом. Даже движущаяся на гигантской скорости микрочастица могла вызвать плазменный взрыв с радиоизлучением.
Не просто диковинка: сигнал как предупреждение
Этот инцидент заставляет задуматься о растущей угрозе от космического мусора. Из более чем 20 000 спутников, запущенных с начала космической эры, более половины уже не функционируют. И хотя их считают «мертвыми», этот случай показал: они могут не только мешать, но и создавать сильные препятствия для астрономических наблюдений.
Кроме того, такие внезапные сигналы могут оказаться полезными. К примеру, помогать выявлять электростатические разряды — одну из самых частых причин выхода из строя орбитальных систем. Это открывает новые возможности мониторинга состояния спутников с Земли без дорогих миссий.