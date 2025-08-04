Астрономы зафиксировали сигнал спутника, молчавший с 1964 года – что это было

Астрономы зафиксировали сигнал "мертвого" спутника / © ICRAR

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Один из самых мощных в мире радиотелескопов — ASKAP в Австралии — недавно зафиксировал сверхкороткий, но очень интенсивный всплеск радиоволн. Сигнал продолжался всего 30 наносекунд, но его мощность в тысячи раз превышала другие источники на небе. Его источник оказался совсем не дальним космическим объектом, а… спутником NASA Relay 2, который прекратил работу еще в 1965 году и десятилетиями считался обычным космическим мусором.

Об этом пишет Ecoticias.

Спутник-призрак ожил?

Relay 2 был запущен в январе 1964 г. в рамках экспериментальной программы NASA. После недолгого периода активности его сочли неактивным уже в 1967-м. С тех пор аппарат вращался на орбите, не подавая никаких признаков жизни. И вот — неожиданная вспышка, да еще такой силы, что он затмил все остальное на небе.

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Доцент Института радиоастрономии Кертинского университета Клэнси Джеймс признался:

«Мы сначала подумали, что нашли неизвестный объект. Это походило на быстрый радиовсплеск — те загадочные взрывы радиоволн, которые продолжаются миллисекунды и бросают вызов физическим законам».

Как мертвый спутник сгенерировал сигнал?

После точного анализа ученые определили — источником сигнала стал Relay 2, находившийся на высоте около 4500 км. И хотя разочарование из-за «некосмического» происхождения было неизбежным, оно быстро сменилось интересом: как аппарат, лишенный питания и функциональных систем, вообще мог излучить радиосигнал?

Исследователи выдвинули две правдоподобные версии:

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Электростатический разряд. В результате длительного накопления заряда на корпусе спутника могла возникнуть электрическая вспышка, подобная искре.

Столкновение с микрометеоритом. Даже движущаяся на гигантской скорости микрочастица могла вызвать плазменный взрыв с радиоизлучением.

Не просто диковинка: сигнал как предупреждение

Этот инцидент заставляет задуматься о растущей угрозе от космического мусора. Из более чем 20 000 спутников, запущенных с начала космической эры, более половины уже не функционируют. И хотя их считают «мертвыми», этот случай показал: они могут не только мешать, но и создавать сильные препятствия для астрономических наблюдений.

Кроме того, такие внезапные сигналы могут оказаться полезными. К примеру, помогать выявлять электростатические разряды — одну из самых частых причин выхода из строя орбитальных систем. Это открывает новые возможности мониторинга состояния спутников с Земли без дорогих миссий.