Астрономы зафиксировали странное изменение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS

Реклама

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по мнению гарвардского астрофизика Ави Леба, может быть инопланетным кораблем, внезапно изменил яркость и цвет перед приближением к Земле.

Об этом говорится в публикации американских астрономов на сайте Arxiv.org.

Астрономы Цичен Чжан и Карл Беттамс проанализировали последние данные об объекте и обратили внимание, что датчики зафиксировали стремительное увеличение яркости 3I/ATLAS.

Реклама

Кроме того, свет, который он излучает, переместился из красной в синюю часть спектра.

Авторы публикации признают, что не могут объяснить происходящее.

Астрофизик Ави Леб считает, что при естественном развитии событий такое изменение цвета невозможно.

В своей публикации на платформе Medium он проанализировал наблюдения астрономов и отметил, что 3I/ATLAS становится ярче значительно быстрее, чем обычные кометы из облака Оорта при приближении к Солнцу.

Реклама

Во-вторых, по его словам, изменение цвета может свидетельствовать, что температура объекта превысила температуру Солнца.

По версии Леба, если предположить, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение, резкое повышение яркости и повышение температуры можно объяснить, например, работой двигателя межзвездного «космического корабля».

Как известно, межзвездный объект несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей к Солнцу точки. Его уже несколько дней не видно с Земли, но космические аппараты для наблюдения за Солнцем продолжают следить за ним.

Напомним, межзвездный объект 3I/ATLAS вызвал волну ажиотажа и споров в научной среде