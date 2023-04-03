Астрономы заметили гигантский "инопланетный мир" с двумя солнцами и песчаной бурей

Планета всего за 70 световых лет от Земли является одной из самых удивительных, когда-либо обнаруживавшихся специалистами.

Планета, масса которой равна 20 массам Юпитера, имеет температуру, которая может быстро расплавить алюминий, с орбитой вращения в 10 тысяч лет, обнаружили астрономы.

Об этом говорится в Sciencealert.

Благодаря телескопу имени Джеймса Уэбба группе ученых удалось рассмотреть планету, вращающуюся вокруг не одной, а сразу двух звезд. Кроме того, ее сотрясают постоянные песчаные бури.

VHS 1256 b расположена всего в 70 световых годах от Земли. Ее масса равна двум массам Юпитера, а температура поверхности может плавить алюминий.

Планету обнаружили и описали астрофизики из Астрономического института Макса Планка в Германии благодаря телескопу имени Джеймса Уэбба.

"Ни один другой телескоп не идентифицировал столько характеристик одновременно для одной цели", — заявил астрофизик Поль Мольер.

По его словам, они увидели многие молекулы в одном спектре от JWST, подробно описывающие динамическую облачность и погодные системы планеты.

"VHS 1256 b является в некоторой степени загадкой. Ее масса граничит на уровне гигантской планеты и коричневых карликов, "звезд-неудачников", которые недостаточно массивны, чтобы слить водород, но могут слить более тяжелый изотоп водорода, дейтерий в своих ядрах, имеющий более низкую температуру и давление слияния, чем водород", — рассказывают астрофизики.

Считается, что планеты-гиганты и карие карлики формируются совсем по-различному. Первые могут формироваться из обломков после взрыва звезды, вторые возникают, подобно другим звездам, из плотного сгустка, превращаясь в облако газа или пыли.

Есть и другие версии формирования планет и звезд, но найти, какая из их объясняет формирование VHS 1256, пока нереально.

Ранее сообщалось, что к Земле летит один из самых больших в истории астероидов. Ученые даже назвали опасную дату приближения.

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