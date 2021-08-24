Атака стихии: наводнения в Европе станут чаще из-за изменения климата

Атака стихии: наводнения в Европе станут чаще из-за изменения климата

Глобальное потепление повысило вероятность подобных дождей в Западной Европе в 1,2-9 раз.

Вероятность повторения очень сильных ливней и наводнений в Европе, стала выше из-за глобального изменения климата.

Такое мнение озвучили исследователи из группы World Weather Attributions, — пишет BBC.

Ученые считают, что глобальное потепление повысило вероятность подобных дождей в Западной Европе в 1,2-9 раз.

Они уверены, что ливни в этом регионе стали на 3-19% сильнее из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

По их данным, при нынешнем климате в любой точке Западной Европы ливни, могут случаться один раз в 400 лет, но из-за продолжающегося роста объемов выбросов парниковых газов и повышения температуры такие явления станут происходить чаще.

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