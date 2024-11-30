"Атакует и делает это намеренно": в Польше заявили, что Россия уже не скрывает, что ведет кибервойну

Россия перестала скрывать тот факт, что ведет откровенную кибервойну против Польши.

Об этом заявил, что вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, передает TVN24.

Он отметил, что за последний год количество инцидентов в сфере кибербезопасности выросло вдвое, а по сравнению с 2022 годом – втрое.

Министр заявил, что Россия целенаправленно проводит кибератаки против Польши.

"Значительная часть из них четко направлена на Польшу из России. Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей. Они атакуют и делают это намеренно. Они знают, где у нас слабые места", — подчеркнул польский министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в США помешали российским хакерам из ФСБ атаковать Госдеп и Пентагон.

Кроме того, мы ранее информировали, что ГУР атаковало российские компании, производящие оружие и военную инфраструктуру.

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