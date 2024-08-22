Атлантический океан быстро остывает по неизвестным причинам: ученые бьют тревогу

Температура воды в Атлантическом океане упала примерно на один градус.

В Атлантическом океане наблюдается температурная аномалия, и эксперты не могут объяснить, что стало причиной.

Об этом пишет Unilad.

За последний год температура поверхности мирового океана достигла рекордных значений. Но в Атлантическом океане ситуация резко изменилась за последние три месяца – температура воды внезапно начала понижаться с рекордной скоростью и достигла аномальных значений для этого времени года.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), температура поверхности воды в Атлантике неуклонно снижается с начала мая. Вода уже стала примерно на градус холоднее среднестатистических летних показателей.

В последние годы на фоне глобального изменения климата на Земле температура океанской воды летом все время повышалась. С марта 2023 года в Атлантическом океане постоянно фиксировались рекордно высокие температуры, главной причиной которых эксперты называли климатический феномен Эль-Ниньо, который возникает в океане и влияет на климат всей планеты.

Особенно сильным Эль-Ниньо был в 2023 и 2024 годах, вызвав по всему миру волны экстремальной жары. Но теперь, похоже, в Атлантике Эль-Ниньо уступает место своей противоположности – Ла-Нинья, который несет с собой резкое похолодание.

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Оба феномена – Эль-Ниньо и Ла-Нинья – невероятно сложны. Кроме того, на их развитие и распространение влияют другие погодные явления – пассаты, облачность и осадки. Такая изменчивость и нестабильность затрудняет прогнозирование этих климатических феноменов.

Синоптики ожидали, что холодный Ла-Нинья в Атлантике начнется в сентябре. Поэтому внезапное остывание океанской воды озадачило экспертов.

"Мы рассмотрели весь список возможных механизмов, и пока ни один из них не подходит", — рассказал аспирант Университета Майами Франс Филип Тухен.

Климатологи обеспокоены, что такие неожиданные и резкие изменения могут катастрофически повлиять на окружающую среду. В частности, в NOAA предупреждают, в Атлантике увеличится риск сильных ураганов, особенно в экваториальных районах.

Напомним, увеличение средней температуры на Земле на 3,7 градуса Цельсия, приведет к тому, что климатические явления Эль-Ниньо, порой приводящие к природным катаклизмам, в более чем 90% случаев будут экстремальными.

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