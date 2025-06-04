Атмосфера Марса исчезает: новые спутниковые данные поразили ученых

Марс / © Pixabay

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Международная команда ученых во главе с исследователем Шеннон Керри из Университета Колорадо совершила прорыв в изучении Марса. После девяти лет спутниковых наблюдений с помощью аппарата MAVEN от NASA они впервые безоговорочно зафиксировали мощный процесс, который до сих пор «выдувает» атмосферу из планеты в космос.

Об этом пишет science alert.

Ключевым механизмом, о котором идет речь, является так называемое атмосферное распыление. Его суть в том, что потоки заряженных частиц от Солнца сталкиваются с верхними слоями атмосферы Марса, не имеющего глобального магнитного поля, как Земля. Это позволяет солнечному ветру создавать мощные электрические поля, буквально разгоняющие молекулы атмосферы в космос.

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Эти частицы как невидимый атмосферный «фонтан» вырываются в межпланетное пространство, навсегда покидая Красную планету. Именно этот процесс, по словам ученых, мог превратить влажный и теплый Марс в холодную пустыню.

Как удалось это доказать

По словам ученых, прорыв стал возможным благодаря анализу данных, собранных аппаратом MAVEN за девять лет. Ключевым признаком оказался резкий рост концентрации аргона — инертного газа, идеально указывающего на активное распыление. Самое сочетание высокой активности солнечного электрического поля и появления аргона в верхней атмосфере стало доказательством.

«Это не просто теория, — подчеркивают исследователи. — Распыление происходит прямо сейчас и является движущей силой потери атмосферы Марсом».

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Что это значит для Марса

Это открытие подтверждает, что потери атмосферы продолжались миллиарды лет. Отсутствие защиты от солнечного ветра привело к снижению атмосферного давления и температуры, в результате чего исчезла жидкая вода с поверхности планеты. Само распыление могло стать причиной того, что Марс потерял пригодность к жизни.

Напомним, темные полосы, которые десятилетиями вызывали дискуссии по поводу возможного присутствия жидкой воды на Марсе, оказались результатом совсем других процессов — ветра и пыли.