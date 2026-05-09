Мировые метеорологические центры фиксируют стремительное усиление Эль-Ниньо в Тихом океане. По новым прогнозам, явление 2026/2027 годов может достичь рекордной интенсивности и превзойти самые мощные суперсобытия современной истории, включая Эль-Ниньо 1997-1998 и 2015-2016 годов.

Об этом свидетельствуют прогноз Severe Weather Europe составленный на основе данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Австралийского бюро метеорологии (BOM).

Метеорологи называют нынешний сценарий «атмосферным красным кодом» из-за потенциально масштабного влияния на глобальную погодную систему. По словам специалистов, в Тихом океане сейчас формируется мощная волна Кельвина — масса аномально теплой воды под поверхностью океана, которая стремительно движется на восток.

Ожидается, что эта волна в ближайшие месяцы начнет активно выходить на поверхность океана. Именно этот процесс считают ключевым механизмом развития сильного Эль-Ниньо. В прогнозах отмечается, что тепловая аномалия уже быстро усиливается как на поверхности, так и в более глубоких слоях Тихого океана.

По данным анализа, температура в ключевом регионе Niño3.4 уже демонстрирует резкий рост. Официальным порогом Эль-Ниньо считается аномалия +0,5 градуса, которая держится в течение сезонного периода. В то же время для «супер Эль-Ниньо» используется предел +2 градуса.

Новые модели ECMWF и NOAA показывают, что во второй половине 2026 года аномалии могут превысить +3 градуса, а в отдельных районах восточной части Тихого океана — даже достичь более +4,5 градуса. Если эти прогнозы подтвердятся, событие может стать самым сильным с конца XIX века и превзойти рекордное Эль-Ниньо 1877-1878 годов.

В материале также отмечается, что западная тропическая часть Тихого океана сейчас теплее, чем была на аналогичном этапе развития суперсобытий 1997 и 2015 годов. Это может свидетельствовать о еще большем запасе тепла, который пока не высвободился полностью.

Метеорологи отмечают, что Эль-Ниньо влияет не только на температуру океана. Явление меняет атмосферную циркуляцию, распределение осадков и траектории штормов по всей планете. Среди возможных последствий специалисты называют масштабные наводнения, засухи, экстремальную жару и изменение сезонных погодных моделей.

Специалисты также обращают внимание на изменение так называемой ячейки Уокера — крупномасштабной циркуляции воздуха в тропиках. Во время сильного Эль-Ниньо зона активного поднятия воздуха смещается к центральной и восточной части Тихого океана, что влияет на глобальные погодные процессы.

Прогнозы указывают, что атмосферные последствия могут начать проявляться уже летом 2026 года. Для Северной Америки ожидают усиления субтропического струйного течения, увеличение количества осадков в южных штатах США и изменение температурного режима в Канаде и на востоке Соединенных Штатов.

Над Европой модели прогнозируют формирование области высокого давления над центральными и западными регионами, что может привести к более теплой и сухой погоде. В то же время в южной и юго-восточной частях континента прогнозируют увеличение количества осадков из-за зоны низкого давления над Средиземноморьем.

Отдельно метеорологи подчеркивают, что каждое новое обновление прогнозов демонстрирует еще более сильное усиление Эль-Ниньо. По их словам, это связано с поступлением новых океанических и атмосферных данных, которые подтверждают стремительное накопление тепла в тропической части Тихого океана.

В прогнозах также отмечается, что пик суперсобытия, вероятно, придется на конец 2026 года и начало 2027-го — период, когда Эль-Ниньо традиционно достигает максимальной силы.

Отметим, что Эль-Ниньо — это периодическое явление аномального потепления поверхностных вод у западного побережья Южной Америки, которое нарушает привычные региональные и глобальные погодные процессы, а иногда может вызывать катастрофические погодные явления.

