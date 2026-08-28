Атомный взрыв создал новый металл, которого не существует на Земле: что скрывала Хиросима

Аэрофотоснимок атомного облака, поднимающегося над Хиросимой 6 августа 1945 года. Источник: Библиотека Конгресса США

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Шестого августа 1945 года человечество впервые применило ядерное оружие, когда американская бомба превратила японский город Хиросима в пепел за считанные секунды. Температура в огненном шаре достигла невероятных 7000 °C, что мгновенно испарило и смешало между собой совершенно разные химические элементы. В результате взрыва в этом аду родился металл, ранее не существовавший на Земле.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Уникальная находка в Хиросимском заливе

В песках Хиросимского залива команда итальянских исследователей под руководством геолога Луки Бинди из Флорентийского университета обнаружила особые микроскопические частицы стекла, известные как хиросимаиты. В ходе тщательного анализа тридцати четырех таких образцов ученые обнаружили микроскопические фрагменты железохромового сплава, один из которых кардинально отличался от других материалов.

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Эта крошечная песчинка размером всего десять микрометров содержала аномально большое количество кремния, а также никель, молибден, марганец и алюминий. Эксперты вручную извлекли этот необычный фрагмент с помощью тончайших игл и применили рентгеновскую дифракцию, чтобы понять внутреннее расположение его атомов.

Как образовался неизвестный металлический сплав

Анализ показал, что атомы в этом образце имеют чрезвычайно сложную и высокоупорядоченную кубическую структуру, совершенно не совпадающую с обычным строением стали. Исследователи объясняют, что специфическая комбинация химических элементов и кристаллической решетки не соответствует ни одному из известных промышленных сплавов на Земле.

Такой уникальный материал мог образоваться только в условиях ядерного взрыва, когда испаряющийся металл мгновенно конденсировался и чрезвычайно быстро охлаждался. Эта молниеносная скорость охлаждения надежно зафиксировала сложную атомную конфигурацию, не позволив металлу трансформироваться в более простую и стабильную форму.

Научное открытие на фоне человеческой трагедии

Это неожиданное открытие доказывает, что остатки исторических ядерных взрывов могут скрывать целую микроскопическую библиотеку редких материалов, о существовании которых современная наука даже не подозревает. Подобные металлы формируются в столь экстремальных условиях, что их почти невозможно искусственно воспроизвести в обычной исследовательской лаборатории.

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В то же время ученые отмечают глубокий моральный аспект своих исследований, ведь этот чрезвычайный материал навсегда связан с катастрофой и гибелью тысяч невинных людей. Профессор Бинди отметил, что к таким находкам необходимо относиться с максимальным уважением, четко осознавая цену полученных научных знаний.

Напомним, жизнь на Земле могла зародиться благодаря редкому металлу молибдена. Открытие NASA изменяет предварительные представления об эволюции первых организмов.

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