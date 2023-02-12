Авария на МКС: российский космический корабль снова вышел из строя

На Международной космической станции произошла вторая авария на космическом корабле РФ. Если в середине декабря проблему с охлаждающей системой обнаружили у корабля для доправки астронавтов, то в этот раз аналогичная авария произошла с грузовым транспортным средством.

Об этом пишет Space.

В американском космическом агентстве сообщили, что пока причина утечки охлаждающей жидкости из охлаждающей системы неизвестна. Несмотря на аварию, температура и давление на станции остается в пределах нормы, и экипажу МКС ничего не угрожает.

Стоит отметить, что уже второй раз за 2 месяца российский космический корабль, состыкованный с МКС, начал протекать. В этот раз российские диспетчеры на Земле заметили в субботу, 11 февраля, разгерметизацию в грузовом космическом корабле "Прогресс-82". В NASA сообщили, что произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.

В настоящее время "Роскосмос" готовит к отправке на МКС другой космический корабль — "Союз-ТС 23". Он улетит 20 февраля, но на его борту не будет экипажа, кроме полезных грузов. Этот корабль сможет вернуть двух россиян и одного американца на Землю только в сентябре. То есть начальная миссия этих астронавтов на орбите продлится еще полгода. Пока нет никакой информации о том, будет ли скорректирована дата запуска нового космического корабля из-за расследования аварии на корабле "Прогресс".

Напомним, космическая ракета New Shepard миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin с ним, его братом Марком и двумя пассажирами успешно вернулась на Землю.

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