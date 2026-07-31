Авокадо меняет свой пол каждые сутки — неожиданное открытие

Авокадо / © Associated Press

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Исследователи обнаружили ген, отвечающий за изменение пола в цветках авокадо. Работа позволяет понять генетический механизм этого процесса, наблюдавшийся исследователями почти 100 лет, но остававшийся непонятным.

Об этом пишет iflscience.

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Все деревья вида Persea americana являются гермафродитами. Их цветы меняют стадию развития каждые сутки: растения A-типа утром находятся в женской фазе (готовы принять пыльцу), а на следующий день переходят в мужскую (производят пыльцу). Деревья B-типа работают в обратном ритме — они становятся мужскими утром и женскими во второй половине дня.

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Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли под руководством Джеффри Гроха выделила один белок-кодирующий ген, определяющий наследственное поведение A- и B-типов. Белок этого гена активирует группу дополнительных генов, координирующих открытие и закрытие цветков в определенном ритме по всему дереву.

Ученые уверены, что такая стратегия размножения минимизирует возможность самоопыления, заставляя растение полагаться на перекрестный обмен генетическим материалом с другим деревом.

Анализ данных показал, что схожий механизм отсутствует даже у неких родственных видов, к примеру, корицы. Это значит, что способность изменять пол эволюционировала независимо в разных группах растений. Согласно генетическим доказательствам, предки авокадо приобрели эту особенность около 40 миллионов лет назад.

Результат исследования уточняет молекулярный путь управления репродуктивным циклом растения. Однако работа пока не объясняет, какие именно внешние факторы или внутренние биологические часы запускают этот процесс в конкретный момент времени, что потребует дальнейшего изучения.

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Раньше мы писали о том, чем полезно авокадо для организма. Больше об этом читайте в новости.

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