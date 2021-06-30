Автомобиль AirCar осуществил первый полет между двумя городами

Трансформация из обычного автомобиля на летающий занимает 15 секунд.

Автомобиль AirCar совершил первый испытательный полет между аэропортами словацких городов Нитра и Братислава. Полет длился 35 минут, автомобилем управлял его создатель Стефан Кляйн.

Как сообщает BBC, чтобы приземлиться, AirCar нужна взлетно-посадочная полоса, сделать это вертикально он пока не может.

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Кляйн — приглашенный профессор в Школе искусств Глазго, сотрудничал с компаниями Audi, Volkswagen и BMW. Он утверждает, что AirCar может преодолеть около 1 тыс. километров на высоте 2500 метров и провести в воздухе 40 часов. Трансформация AirCar из обычного автомобиля на летающий занимает 15 секунд. За время испытательного полета машина развила скорость 170 километров в час.

В компании Klein Vision, которая занималась разработкой автомобиля, говорят, что для его создания потребовалось около двух лет и не менее 2 миллионов евро. Теперь компания собирается занять часть мирового рынка воздушных такси.

Напомним, Toyota создала человекоподобного робота для решения бытовых задач. Новый метод обучения позволяет работам воспринимать трехмерное пространство максимально реалистично.

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