Автономный агент Manus: Китай снова бросает вызов по лидерству в ИИ

Manus обещает изменить все, растоптав идею о том, что США являются безоговорочным лидером в разработке искусственного интеллекта.

Через несколько недель после того, как китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek удивил мир своей дешевой альтернативой ChatGPT, другой китайский стартап поднял шум, выпустив, как он утверждает, одну из самых совершенных автономных систем искусственного интеллекта из доступных сейчас.

Об этом сообщает КО.

Manus AI, как говорят разработчики, система AI следующего уровня "совмещает разум и действия", не просто обрабатывая информацию, а предоставляя полные результаты от имени своих пользователей. Созданная система компанией Monica, она была запущена 6 марта и уже привлекла внимание мирового сообщества, поскольку его создатели утверждают, что превосходит модель DeepResearch от OpenAI в тесте GAIA.

В то время как чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, Grok и Gemini от Google, нуждаются в участии человека для выполнения задач, Manus может принимать решения постепенно и выполнять разные задачи самостоятельно, утверждают его создатели. Таким образом, ему не нужно ждать, пока пользователь предоставит ему инструкции, прежде чем он что-нибудь сделает.

К примеру, если пользователь просит его "найти мне квартиру", Manus не просто пересмотрит различные списки недвижимости, но и исследует и оценит многочисленные факторы, такие как уровень преступности, погода и время на дорогу, чтобы предоставить более конкретные рекомендации.

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Manus не употребляет одну конкретную модель. На самом деле он использует несколько субагентов, специализирующихся на разных областях, что позволяет ему с легкостью выполнять сложные, многоэтапные рабочие процессы. Кроме того, система работает асинхронно, то есть в фоновом режиме, сообщая пользователям только тогда, когда его результат готов.

Forbes утверждает, что Manus обещает "изменить все", растоптав идею о том, что США являются безоговорочным лидером в разработке AI. Издание утверждает, что Манус является доказательством того, что Китай не только догнал США, но потенциально опередил своего соперника в гонке за разработку полностью автономных AI-агентов.

Manus может самостоятельно анализировать резюме, делать перекрестные ссылки на тенденции рынка труда и выбирать нAIболее желаемых кандидатов из множества соискателей работы, предоставляя детальный отчет о каждом из них.

По словам создателей системы, Manus также может быть задействован в разработке программного обеспечения, например, может быстро сгенерировать сайт с нуля. После того, как у него будет готовый дизайн, он может даже развернуть этот веб-сайт в Интернете, решая любые технические проблемы с хостингом.

Надзиратели считают, что такие возможности свидетельствуют о том, что Manus может представлять реальную угрозу для людей, поскольку он способен фактически заменить некоторые функции, а не просто повысить их эффективность. В свою очередь это вызывает этические вопросы, а также регуляторные беспокойства.

Но пока новый AI-агент доступен только для бета-тестеров, доступ к нему предоставляется только по приглашениям.

Авторы Manus говорят, что они все еще работают над масштабированием решения и устранением любых проблем, о которых сообщают пользователи, но многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что у них может быть много работы.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск, владевший акциями в OpenAI – компании, разработавшей ChatGPT – перед тем, как продать ее Microsoft в 2018 году, заявил, что искусственный интеллект является нAIбольшей угрозой для человечества.

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