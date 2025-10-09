Автопилот Tesla специально провоцирует ДТП и несется на красный: скандальное расследование

Tesla / © www.youtube.com/CarWow

Национальное управление безопасности движения США (NHTSA) начало расследование технологии полного автономного вождения (Full Self-Driving, FSD) компании Tesla после сообщений об инцидентах, когда автопилот заставлял автомобили проезжать на красный свет или выезжать на встречную полосу.

Об этом сообщает “Tech Crunch“.

В настоящее время зафиксировано более 50 сообщений о нарушении ПДД, четыре из которых привели к травмам. Это одно из первых масштабных расследований, направленных именно на программное обеспечение Tesla для автономного вождения.

Управление по расследованию дефектов (ODI) сообщило о по меньшей мере 18 жалобах и одном медийном репортаже, где утверждается, что FSD не смогло остановить автомобиль на красный свет. Кроме того, обнаружено шесть сообщений от Tesla по общему регламенту отчетности о ДТП (SGO) по поводу аварий с частично или полностью автономными автомобилями.

ODI зафиксировало случаи, когда FSD:

выезжала на встречную полосу во время или после поворота;

пересекала двойную желтую разметку при движении прямо;

совершала повороты на дороги в неправильном направлении;

двигалась по полосе поворота прямо через перекресток, не предоставляя водителю возможности вмешаться.

Как отмечает агентство, некоторые из этих инцидентов повторялись на одном и том же перекрестке в Джоппи, штат Мэриленд, и Tesla уже принимала меры по решению проблемы.

ODI начала предварительную оценку – первый этап перед возможным отзывом программного обеспечения. Обычно такие расследования длятся до восьми месяцев, хотя точные сроки могут изменяться в зависимости от работы федерального правительства.

Ранее сообщалось о случае, когда Cybertruck заблокировал пассажиров внутри авто, из-за чего девушка умерла от дыма и ожогов.