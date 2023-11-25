Бактерии умеют помнить и передавать опыт следующим поколениям — исследование

У бактерий нет мозга, но они могут собирать информацию из окружающей среды.

Исследователи из Техасского университета и Университета Делавера обнаружили, что бактерия Escherichia coli (кишечная палочка) может запоминать приобретенный опыт и передавать его следующим поколениям.

Об исследовании ученых сообщает Science Alert.

"У бактерий нет мозга, но они могут собирать информацию из окружающей среды, и если они часто сталкивались с этой средой, они могут сохранять эту информацию и быстро получать доступ к ней позже для своей выгоды", — пояснил ведущий исследователь, молекулярный биобиолог Сувик Бхаттачария из Юты.

Исследователи проверили, смогут ли E. coli на одной чашке объединиться в одну массу для миграции с помощью того же механизма. На колонию бактерий действовали несколькими разными факторами, чтобы увидеть, какие условия вызывают скорейшее роение. В конце концов, команда обнаружила, что внутриклеточное железо является сильнейшим показателем того, будут ли бактерии перемещаться или оставаться.

Низкий уровень железа был связан с более быстрым и эффективным роением, тогда как более высокий уровень приводил к оседлому образу жизни.

Для первого поколения клеток кишечной палочки такое поведение было интуитивным. Но только после одного случая роения клетки, в которых было больше железа, начинали роиться быстрее и эффективнее, чем раньше. И эта "железная" память передавалась по меньшей мере четырем поколениям дочерних клеток, образовавшихся в результате разделения материнских.

К седьмому поколению клеток эта память терялась, но могла быть восстановлена, если учёные искусственно стимулировали ее.

В ходе исследования ученые проанализировали более 10 тысяч "роев" бактерий.

Напомним, ранее в Гардвардском университете определили маханизм того, как бактерии прорываются через защитные слои – мозговые оболочки – и вызывают инфекции головного мозга.

Читайте также: