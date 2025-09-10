Бактерии во рту могут "убить" ваше сердце: новое исследование ученых

Инфаркт / © Getty Images

Финские ученые из Университета Тампере установили, что бактерии, обитающие во рту человека, могут играть ключевую роль в возникновении сердечного приступа. Исследователи выявили высокую концентрацию этих микроорганизмов в артериальных бляшках, собранных у более чем 200 пациентов с ишемической болезнью сердца.

Об этом сообщает Science Alert.

Новые доказательства связи между бактериями и сердцем

По словам врача Пекки Кархунена, хотя подозрения по поводу связи бактерий и ишемической болезни сердца существовали давно, прямых доказательств не было. Это исследование впервые продемонстрировало наличие генетического материала бактерий полости рта внутри атеросклеротических бляшек — основной причины сердечных приступов.

Атеросклероз — это процесс накопления на стенках артерий бляшек, состоящих из жира, холестерина и других веществ. Это приводит к сужению сосудов, что может заблокировать кровоток к сердцу.

Результаты исследования и роль стрептококков

В ходе исследования ученые проанализировали образцы бляшек у 121 внезапно умершего пациента и у 96 пациентов после хирургической операции. У 42% образцов в обеих группах были обнаружены бактериальные биопленки, чаще всего — зеленоватые стрептококки.

Присутствие этих бактерий было напрямую связано с тяжелыми формами атеросклероза и смертью от сердечных заболеваний, особенно в случаях, когда бляшка разрывалась.

Биопленки бактерий находятся внутри бляшек, где они защищены от иммунной системы организма. Однако, в случае стресса (вызванного инфекциями, неправильным питанием или гормонами стресса), эта пленка может воспалиться, что приведет к разрыву бляшки и сердечному приступу.

Хотя результаты исследования указывают на четкую связь между здоровьем полости рта и риском сердечных заболеваний, для полного понимания роли бактерий нужны дальнейшие исследования. Однако уже сейчас это открытие подчеркивает важность тщательной гигиены полости рта для общего состояния здоровья.

