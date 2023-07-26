"Банкет хищников": десятки акул набросились на кита — видео

Тигровые акулы, как правило, охотятся в одиночестве, но ничто так не объединяет падальщиков, как запах мертвого кита. Ученым удалось запечатлеть пир полсотни акул, которые лакомились тушью горбатого кита возле побережья Квинсленда (Австралия). Кадры были сняты в конце июня с помощью пролетавшего мимо дрона.

Видео опубликовал Science Alert.

Ученые подчеркнули, что это редкое зрелище важно для исследования акул, а также служит предупреждением для местных пловцов.

"Смерть кита весьма грустное событие для океана, но не бесполезное. Умирая, эти морские гиганты создают источник жизни для многих других животных, в том числе рыб, акул, а также других морских обитателей. Исследователи отмечают, что им повезло снять этот процесс и узнать больше о жизненном цикле в океане. Чтобы обезопасить местных жителей и туристов, однако иметь возможность и дальше наблюдать за естественным кормлением, ученые закрепили остатки кита к безопасному месту в заливе Херви", — рассказал старший рейнджер Дэниел Клифтон из Департамента окружающей среды и науки Квинс ).

На кадре, сделанном дроном, видны тени акул, кружащихся вокруг туши кита. Иногда можно увидеть отдельно акулу, которая бросается и хватает кита, пытаясь оторвать кусок.

Напомним, к Земле мчится опасный астероид размером с пассажирский авиалайнер.

Читайте также: