Батарея iPhone "умирает": как распознать критический износ и не потерять данные

Длительная автономность традиционно считается одним из главных преимуществ iPhone. Новые модели способны работать без подзарядки до нескольких дней, но даже самые современные аккумуляторы со временем изнашиваются.

Об этом пишет obozrevatel.

Литий-ионные батареи постепенно теряют свою эффективность из-за химического старения и регулярных циклов зарядки. В результате пользователи сталкиваются с падением производительности, перегревом и внезапными отключениями.

Внезапные отключения и нестабильная работа

Один из самых тревожных сигналов — когда iPhone выключается даже при наличии заряда. Это означает, что аккумулятор не способен стабильно поддерживать напряжение, а система вынуждена защищать устройство от повреждений.

Критический уровень емкости

Если максимальная емкость батареи падает ниже 80%, это считается пределом, после которого возникают серьезные проблемы. Смартфон может работать медленнее или быстрее разряжаться даже при минимальной нагрузке.

Предупреждение системы

iOS сама сигнализирует об ухудшении состояния аккумулятора. Игнорировать такие сообщения не стоит — даже если процент емкости кажется приемлемым.

Медленная зарядка — скрытая проблема

Если iPhone заряжается значительно дольше обычного, это может свидетельствовать о потере способности аккумулятора эффективно принимать энергию. В этом случае проблема не в кабеле или адаптере.

Опасная деформация батареи

Вздутый аккумулятор — одна из самых серьезных угроз. Он может повредить корпус или экран и даже представлять риск возгорания. В таком случае следует немедленно обратиться в сервисный центр.

Быстрый разряд и перегрев

Если заряд исчезает буквально на глазах или устройство постоянно перегревается, это свидетельствует о значительном износе батареи. Такие симптомы оказывают негативное влияние на все внутренние компоненты.

Торможение системы

Снижение производительности iPhone часто связано с аккумулятором. Система автоматически ограничивает мощность процессора, чтобы избежать сбоев, что приводит к лагам и медленной работе.

Смартфон работает только от зарядки

Если iPhone отключается сразу после отключения от сети, аккумулятор фактически вышел из строя. В таком случае замена батареи — единственное решение.

Большинство проблем с производительностью iPhone связано именно с состоянием аккумулятора. Временная замена батареи позволяет продлить жизнь устройству на несколько лет и избежать дорогостоящего ремонта.

Напомним, владельцы смартфонов на Android также могут продлить время работы батареи, активировав режим энергосбережения, снизив яркость экрана, выключив функцию Always On Display и сократив время ожидания перед отключением дисплея.

Также специалисты советуют ограничить фоновую активность приложений или перевести неиспользуемые программы в спящий режим — это поможет избежать быстрой разрядки устройства.