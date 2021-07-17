Байден заявил, что COVID-дезинформация в Facebook "убивает людей"

Байден заявил, что в США есть только одна пандемия — "среди непривитых".

Президент США Джо Байден заявил, что распространение дезинформации о пандемии COVID-19 в социальных сетях "убивает людей".

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что отвечая на вопрос журналиста о роли "платформ вроде Facebook" в распространении лжи о вакцинах и пандемии, американский лидер ответил: "Они убивают людей. Единственная пандемия, которая у нас есть, — среди непривитых".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала на то, что Facebook и другие платформы делают "недостаточно" и могли бы бороться с фейками о вакцинации лучше.

Между тем представитель Facebook Кевин Макалистер ответил, что компания "не будет отвлекаться на обвинения, которые не подтверждаются фактами".

"Мы удалили более 18 миллионов публикаций с дезинформацией о COVID-19, удалили аккаунты, которые неоднократно нарушали правила", — говорится в отдельном заявлении компании.

Ранее директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что невакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.

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