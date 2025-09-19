- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 2 мин
Бег может помочь отказаться от пагубных привычек: учёные обнаружили странную закономерность
Ученые выяснили, что активные физические упражнения способны сменить работу мозга, помогая бороться с наркозависимостью. Это открытие может стать основой новых методов лечения.
Исследователи обнаружили, что активные тренировки могут отвадить крыс от кокаина. В ходе научного эксперимента ученые выяснили, что систематические физические нагрузки изменяют работу мозга, делая его клетки сверхчувствительными к наркотикам.
Это открытие может помочь в разработке специальных упражнений для людей, желающих избавиться от наркозависимости, пишет Nauka.ua.
Исследователи провели эксперимент на крысах в подростковом возрасте, потому что именно в этом возрасте люди чаще всего впервые пробуют наркотики. Испытуемых научили находить камеру, где находился кокаин. Потом половина из них бегала по беговой дорожке, а другая вела обычный, малоподвижный образ жизни.
Когда крысам предложили выбрать одну из камер, бегавшие почти на 20% реже заходили в камеру с кокаином, чем те, которые вели малоподвижный образ жизни. Также в их мозге нашли на 65% больше специальных веществ, отвечающих за систему вознаграждений. Именно эти изменения в мозгу заставили крыс ощущать отвращение к кокаину.
Ученые также сравнили результаты с предварительным исследованием, в котором крысы бегали умеренно. В этом эксперименте животные все еще хотели наркотики. В новом же исследовании интенсивные тренировки вызвали у крыс сразу кокаин.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что для преодоления наркозависимости важно не только наличие тренировок, но и их интенсивность и частота.
Ранее учёные выяснили, как возникли микробы. Согласно новым исследованиям, кратеры от астероидов могут быть очагами микробной колонизации.
Также ученые объяснили причину, почему пауки могут массово появляться в домах.
Читайте также:
Магнитные бури накрыли Землю: когда ждать облегчения и кто в группе риска
Три новых галактики с полярными кольцами открыли украинские астрономы: что известно
Ученые нашли самые древние мумии в мире: они старше египетских (фото)