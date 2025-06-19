Белых медведей отравляет ртуть: в Арктике фиксируют рост токсина в животных

Белые медведи / © Pexels

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Несмотря на обещания мира уменьшить вредные выбросы, уровень ртути в Арктике не падает. Более того — у белых медведей и зубатых китов ее обнаруживают все больше. Ученые считают: яд приходит из дальних стран через океан.

Об этом сообщило издание Science Focus.

Исследователи проанализировали более 700 образцов, собранных по всей Гренландии в течение 40 лет. В выборку вошли ткани живых животных и образцы торфа. Изотопный «отпечаток» ртути показал, что концентрации токсина остаются на уровнях, значительно выше доиндустриальных — а в отдельных случаях даже продолжают расти.

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Ртуть поступает в регион преимущественно через океанические течения. По словам профессора Руне Дица, перемещение токсичных соединений из таких источников, как Китай, может длиться до 150 лет. В то же время ртуть, которая попадает в океан, может храниться там веками, постепенно достигая севера.

В телах белых медведей и зубатых китов ученые обнаружили концентрации ртути, которые в 20-30 раз превышают доиндустриальные показатели. Такие же значения зафиксированы и у жителей инуитских регионов, которые потребляют морскую добычу. Хотя прямого летального воздействия ртути на крупных хищников не установлено, ученые предупреждают о вероятных неврологических последствиях.

Ртуть является мощным нейротоксином, способным повреждать иммунную систему и репродуктивное здоровье. Всемирная организация здравоохранения причисляет ее к перечню десяти самых опасных химических веществ, представляющих серьезную угрозу для общественного здравоохранения.

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