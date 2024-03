"Белый и пушистый": в Австралии обнаружили новый род жуков-усачей

Новозеландский энтомолог Джеймс Твид из Университета Квинсленда обнаружил необычного жука в тропическом лесу Голд-Коста в Австралии. Внешность жука была настолько необычной, что исследователь поначалу принял его за птичий помет и прошел мимо.

Об этом удивительном открытии сообщил сайт университета Квинсленда.

"Однажды утром я прогуливался по кемпингу Бинна Бурра Лодж и что-то на листе камыша привлекло мое внимание. К моему изумлению, я увидел самого необычного и волосатого жука-усача, которого я когда-либо видел. Это была поразительная красно-черная красавица, покрытая длинными белыми торчащими волосками", – рассказал ученый.

Экземпляр насекомого, которого обнаружил Твид, был длиной всего 9,7 мм.

После возвращения домой энтомолог начал искать совпадения с этим видом, но не нашел ни одного насекомого, даже отдаленно похожего на его находку.

Эксперты Австралийской национальной коллекции насекомых (ANIC) в Канберре подтвердили по фотографиям, что жук является совершенно новым видом. А после того как Твид привез им найденного жука, стало ясно, что исследователь обнаружил не просто новый вид, но и новый род – или семейство видов.

"Мы выбрали для рода название Excastra, что в переводе с латыни означает "из кемпинга", а в качестве названия вида мы выбрали albopilosa, что переводится как "белый и волосатый"", — рассказал Джеймс Твид.

Теперь ученым предстоит выяснить, для чего этим жукам-усачам нужны такие волоски на теле.

"Наша основная теория состоит в том, что они заставляют насекомое выглядеть так, будто оно было убито смертельным для насекомых грибком. Возможно, это способ защиты от поедания птицами и другими хищниками. Но пока кто-то не найдет больше экземпляров и не изучит этот вид детальнее, мы не сможем точно сказать, почему этот жук такой волосатый", – объяснил энтомолог.

Meet Australia's most recently named and described longhorn beetle: Excastra albopilosa! I was lucky enough to discover this remarkable species while camping @binnaburra in 2021. Have a read of the UQ News article for more detail and a link to the paper. #entomology #newspecies https://t.co/dnQma7Qxwe pic.twitter.com/e4d54BKRAg