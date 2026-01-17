Белый призрак океана: ученые обнаружили коралл-долгожитель, выше автобуса

Возраст черного коралла оценили примерно в 400 лет / © скриншот с видео

Команда исследователей из Университета Виктории в Веллингтоне совместно с Департаментом охраны природы Новой Зеландии натолкнулась на настоящее сокровище во время экспедиции в Фьордленде. Им удалось найти гигантский черный коралл, который является одним из самых больших, когда-либо зарегистрированных в этом регионе.

Об этом сообщает Radio New Zealand.

Размеры поражают

Параметры находки действительно уникальны для этого вида:

Высота: 4 метра;

Ширина: 4,5 метра;

Возраст: ориентировочно 300-400 лет .

Профессор Джеймс Белл, морской биолог с 25-летним стажем, не скрывал эмоций.

«Он абсолютно огромен. Это, безусловно, самый черный коралл, который я видел за свою карьеру. Обычно мы встречаем небольшие экземпляры, а считающиеся большими редко превышают 2-3 метра. Поэтому найти такого гиганта было действительно круто», – поделился ученый.

Почему «черный» коралл – белый?

Своим названием этот вид обязан цвету твердого скелета. Однако под водой живая колония выглядит совсем по-иному. Покрытый живыми тканями полипов, коралл имеет ярко-белый цвет и напоминает призрачное дерево.

Старший рейнджер Ричард Кинси, работающий в Фьордленде почти 20 лет, описал момент встречи с гигантом: «Это довольно особенно видеть, как он выныривает из темноты. Это, безусловно, самый большой коралл, который я помню».



Почему это важно

Ученые отмечают: такие старые и большие колонии критически важны для экосистемы. Они служат «племенным фондом», обеспечивая размножение вида, растущего очень медленно.

Главная угроза для них – люди. Якоря лодок и рыболовные снасти могут мгновенно уничтожить то, что природа создавала столетиями.

"Точное определение мест, где растут большие кораллы, позволяет нам лучше их защитить, сообщая людям, где нельзя бросать якоря или ставить ловушки", - пояснил профессор Белл.

Сейчас исследователи создают карту распространения редких видов и просят дайверов сообщать о любых кораллах выше 4 метров. Согласно Закону о дикой природе Новой Зеландии, эти организмы защищены, и их повреждение влечет ответственность.

