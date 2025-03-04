Берега Красного моря становятся розовыми: ученые сообщили причину

Специалисты предполагают, что так ракообразные реагируют на экологический стресс.

Берега Красного моря становятся розовыми. В частности, такое потрясающее явление можно наблюдать весной вблизи самого южного города Израиля, расположенного на берегу бухты Акаба, Эйлата. Побережье там приобретает розовый цвет через миллионы крошечных ракообразных с большими глазами. Эти организмы, идентифицированные как амфиподы, принадлежат к бокоплавовидным (Gammaridea) – подряду мелких, ракообразных ряда Amphipoda.

Об этом говорится в исследовании Ecology and Evolution.

Известно, что город Эйлат — выход Израиля к Красному морю и Индийскому океану.

В период марта-апреля там массово "высаживаются на берег", то есть погибают, морские ракообразные. Отметим, что эти существа играют важную роль в пищевой цепи. Их потребляют рыбы, птицы и даже киты.

"Такие случаи среди пелагических ракообразных менее часты, но не редкость. Здесь мы исследовали случаи массовой смертности гипериидных бокоплавов — многочисленных представителей пелагического зоопланктона. специалисты.

Они исследовали три потенциальных причины такого поведения ракообразных, а сме:

размножение,

термический стресс,

физические океанографические условия

"Мы дополнительно выполнили глобальный обзор роения гипериид и событий массовой смертности по научной литературе и репозиторию гражданской науки... Данные окружающей среды не указывают на условия термического стресса. Также не обнаружено доказательств паразитарной инфекции. Тем не менее, предыдущие исследования показали, что в условиях слабого ветра герентные циклонические вихри диаметром 5-6 км, которые хранятся около суток.

По их словам, будущие исследования должны раскрыть влияние таких событий на морские экосистемы.

Напомним, ранее исследователи назвали рыбу, которая уже десятилетиями представляет угрозу пресноводным водоемам США. Этот вид не только вытесняет местные виды, но и создает опасность для людей, ведь в ответ на движение лодок массово выпрыгивает из воды, нанося травмы.