27 января 2021 года киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов / pixabay.com

"Беспрецедентное нападение на демократические принципы": ЕС и Канада окажут Украине и Молдове киберпомощь

"Беспрецедентное нападение на демократические принципы": ЕС и Канада окажут Украине и Молдове киберпомощь

Российское вторжение в Украину – это нападение на основанную на правилах международную систему.

Канада и Европейский Союз помогут Украине и Молдове укрепить кибероборону и усилить противодействие дезинформации.

Об этом говорится в совместном коммюнике премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, — пишет Укринформ.

"Мы решительно настроены продолжить сотрудничество в сфере кибернетических угроз, в частности кибербезопасности, как в ответ на российскую агрессию, так и как более долгосрочную цель. Совместно мы усилим усилия по координации помощи правительствам Украины и Молдовы, связанной с киберустойчивостью и обороной, доступом интернета и противодействием дезинформации. Мы осуществим это, работая с государствами ЕС и другими странами-единомышленниками, а также посредством Механизма быстрого реагирования G7", — указывается в документе.

Российское вторжение в Украину – это беспрецедентное нападение на демократические принципы и основанную на правилах международную систему.

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