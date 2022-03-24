"Беспрецедентное нападение на демократические принципы": ЕС и Канада окажут Украине и Молдове киберпомощь

Российское вторжение в Украину – это нападение на основанную на правилах международную систему.
Канада и Европейский Союз помогут Украине и Молдове укрепить кибероборону и усилить противодействие дезинформации.
Об этом говорится в совместном коммюнике премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, — пишет Укринформ.
"Мы решительно настроены продолжить сотрудничество в сфере кибернетических угроз, в частности кибербезопасности, как в ответ на российскую агрессию, так и как более долгосрочную цель. Совместно мы усилим усилия по координации помощи правительствам Украины и Молдовы, связанной с киберустойчивостью и обороной, доступом интернета и противодействием дезинформации. Мы осуществим это, работая с государствами ЕС и другими странами-единомышленниками, а также посредством Механизма быстрого реагирования G7", — указывается в документе.
Российское вторжение в Украину – это беспрецедентное нападение на демократические принципы и основанную на правилах международную систему.
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