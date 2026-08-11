Без дворцов и правителей: археологи раскрыли тайну "города равных" бронзового века

Руины города Мохенджо-Даро в Пакистане / © visualhunt.com/bennylin0724

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Традиционно считается, что зарождение первых крупных городов в эпоху бронзового века неизбежно сопровождалось стремительным ростом социального и экономического неравенства среди их жителей. Однако новое масштабное исследование древнего поселения Мохенджо-Даро в Пакистане, возраст которого достигает 4000 лет, убедительно доказывает, что урбанизация могла идти совершенно другим путем и создавать общество с равными возможностями для всех.

Об этом удивительном архитектурном открытии в долине Инда рассказывает Daily Galaxy.

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Сокращение неровности вместо расслоения

Команда ученых из Кембриджского и Йоркского университетов проанализировала площадь более трехсот жилых домов в Мохенджо-Даро. Они использовали размер жилья как главный косвенный индикатор богатства семьи. Исследователи вычислили коэффициент Джини, измеряющий уровень неравенства от нуля до единицы, и получили ошеломляющие результаты для южного района города. Выяснилось, что в период с 2500 по 2100 год до нашей эры этот показатель неравенства стремительно упал с 0,39 до 0,23, что свидетельствует о безумном выравнивании состояния местных жителей.

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Общий коэффициент неравенства для всего мегаполиса составил 0,44, что является очень низким показателем по сравнению с другими известными центрами древнего мира. Для понимания масштаба следует отметить, что в городе Кносс этот индекс достигал 0,86, в Паленке был равен 0,75, а в ближневосточных поселениях Ур и Угарит стабильно превышал отметку 0,6. Хотя Мохенджо-Даро нельзя назвать абсолютно эгалитарным обществом [лишенным слоя богатых элит, где все люди имеют равные права и возможности — ред.], оно было гораздо справедливее, чем большинство тогдашних цивилизаций.

Вместе с выравниванием размеров жилья происходили значительные изменения в общем архитектурном планировании этого уникального поселения. Жилые дома становились все более стандартизированными и четко выравнивались вдоль городских улиц, что свидетельствует о наличии продуманного плана застройки. По мере того как исчезала поразительная разница между богатыми поместьями и бедными хижинами, жители получали равный доступ к развитой общественной инфраструктуре и инженерным коммуникациям.

Раскопки Мохенджо-Даро обнаружили большое количество колодцев. Фото: Usman.pg. CC BY-SA 3. / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Уникальная инфраструктура без дворцов

Больше всего современных археологов поражает полное отсутствие у Мохенджо-Даро тех монументальных построек, которые обычно служат символами абсолютной власти в древних культурах. Здесь не нашли никаких помпезных дворцов, роскошных гробниц для правителей, закрытых храмов для элиты или монументального искусства, что прославляло бы конкретных вождей. Все усилия общины были направлены на развитие общего комфортного пространства с идеально ровными улицами и сложной системой городской канализации.

Ученые предполагают, что такая нетипичная для бронзового века организация пространства могла сознательно ограничивать концентрацию власти и ресурсов в руках узкой элиты. Подтверждением этого служит и тот факт, что маленькие каменные печати, которые использовались для торговли и обмена, были найдены именно в обычных жилых домах, а не в центральных административных зданиях. Хотя точный механизм управления этим городом до сих пор остается загадкой, очевидно, что его жители предпочитали общественное благополучие, а не обогащение отдельных лидеров.

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Ограничения исследования и будущие открытия

Несмотря на революционность полученных выводов, ученые честно признают некоторые технические ограничения своего беспрецедентного анализа старинной недвижимости. Их исследование в значительной степени опирается на архивные записи ранних раскопок, проведенных еще в начале двадцатого века, когда методы фиксации находок были далеки от современного совершенства. Из-за недостаточно точного документирования сложных архитектурных наслоений специалистам пришлось работать с несколько обобщенными пространственными данными.

Наибольшей проблемой для команды экспертов стало установление точной хронологии строительства тех или иных зданий в разных районах древнего мегаполиса. Исследователям удалось четко разделить исторические периоды только в южном секторе, в то время как в других частях поселения структуры разных эпох оказались безнадежно перемешанными между собой. Поэтому ученые вынуждены лишь предполагать, что зафиксированное ими падение уровня социального неравенства было равномерным абсолютно по всей территории Мохенджо-Даро.

Авторы исследования также отмечают, что размер жилого дома является важным, но далеко не идеальным и исчерпывающим показателем реального богатства семьи. Состоятельные люди бронзового века не всегда вкладывали свои ресурсы в расширение квадратных метров, и могли отдавать предпочтение другим формам накопления капитала или влияния. Кроме того, измерение площади комнат никак не позволяет оценить неравенство, связанное с гендерными, родственными или этническими факторами внутри общества.

В итоге эксперты констатируют, что уровень экономического неравенства в Мохенджо-Даро беспрекословно снижался по мере интенсивного развития и развития города вдоль его главных артерий. В будущем археологи надеются провести дополнительные масштабные исследования, чтобы реконструировать хронологию построек в других районах поселения. Это позволит окончательно подтвердить уникальный статус этого города как места, где урбанизация служила интересам всего общества, а не только избранного меньшинства.

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Напомним, спутниковые снимки NASA помогли найти потерянный город Убар в Аравийской пустыне , известный как "Атлантида песков". Ученые искали этот город, который, по мифам, засыпал песками почти сто лет.

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