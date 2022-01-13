Без гимнастики для шеи, но с упражнениями для глаз: в Минцифре обновили условия для е-подписи (видео)

Минцифра обновила "Дія.Підпис".
Министерство цифровой трансформации изменило процедуру создания электронного "Дія.Підпис" (универсальный цифровой ключ), убрав потребность во вращении головой на камеру.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
В пресс-службе Минцифры уточнили, чтобы подтвердить личность и подписать электронный документ, необходимо моргнуть глазами. Раньше нужно было крутить головой, что часто вызывало неудобства у пользователей.
"Теперь не нужно вращать головой, а только один раз моргнуть глазами. И все – вы подтвердили личность и подписали документ. Мы работаем над тем, чтобы ввести десятки новых услуг, но вместе с тем усовершенствуем и то, что есть. Для нас это очень важно, ведь понимаем, что этот продукт нужно развивать", – написал Федоров.
В частности, чтобы воспользоваться "Дія.Підпис" нужно:
- Зайти в приложение
- Нажмите "Меню"
- Выбрать "Дія.Підпис"
- Клипнуть.
К слову, "Дія.Підпис" — универсальный цифровой ключ в смартфоне, которым можно подписывать документы онлайн за несколько кликов. С ним можно подписать любой PDF-документ: заявление на портале Дія, бизнес-контракты, официальные письма, заявления, договоры, доверенность и т.д.
Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу для родителей младенцев — в приложении "Дія" теперь можно оформить денежную компенсацию за "пакет малыша".
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