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Без гимнастики для шеи, но с упражнениями для глаз: в Минцифре обновили условия для е-подписи (видео)

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Без гимнастики для шеи, но с упражнениями для глаз: в Минцифре обновили условия для е-подписи (видео)

УНИАН

Минцифра обновила "Дія.Підпис".

Министерство цифровой трансформации изменило процедуру создания электронного "Дія.Підпис" (универсальный цифровой ключ), убрав потребность во вращении головой на камеру.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

В пресс-службе Минцифры уточнили, чтобы подтвердить личность и подписать электронный документ, необходимо моргнуть глазами. Раньше нужно было крутить головой, что часто вызывало неудобства у пользователей.

"Теперь не нужно вращать головой, а только один раз моргнуть глазами. И все – вы подтвердили личность и подписали документ. Мы работаем над тем, чтобы ввести десятки новых услуг, но вместе с тем усовершенствуем и то, что есть. Для нас это очень важно, ведь понимаем, что этот продукт нужно развивать", – написал Федоров.

В частности, чтобы воспользоваться "Дія.Підпис" нужно:

  • Зайти в приложение
  • Нажмите "Меню"
  • Выбрать "Дія.Підпис"
  • Клипнуть.

К слову, "Дія.Підпис" — универсальный цифровой ключ в смартфоне, которым можно подписывать документы онлайн за несколько кликов. С ним можно подписать любой PDF-документ: заявление на портале Дія, бизнес-контракты, официальные письма, заявления, договоры, доверенность и т.д.

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу для родителей младенцев — в приложении "Дія" теперь можно оформить денежную компенсацию за "пакет малыша".

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