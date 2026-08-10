Без глаз и цвета: ученые нашли новый вид улитки, живущей в вечной тьме (фото)

Новый вид пресноводной улитки Erhaia dijiang

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В высокогорной пещере Китая биологи обнаружили новый вид пресноводной улитки Erhaia dijiang, которая полностью лишена глаз и пигментации. В ходе исследования ученым удалось найти только три живых взрослых особи, что вызывает беспокойство относительно сохранения уязвимой популяции.

Об этом пишет SciTechDaily.

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Улитка приспособилась к жизни в абсолютной темноте

В карстовой пещере близ района Хунта города Юси в китайской провинции Юньнань ученые обнаружили новый вид пресноводной улитки. Erhaia dijiang стал первой официально задокументированной в Китае пресноводной улиткой, постоянно обитающей в пещерной среде.

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Эти моллюски имеют крошечные размеры, почти лишены окраски и покрыты полупрозрачной раковиной. Через нее можно разглядеть нежное тело животного. В процессе эволюции Erhaia dijiang полностью потерял глаза и связанные с ними структуры, а также пигментацию, обычно защищающую живые организмы от солнечного излучения.

Такие особенности свойственны троглобионтам — организмам, которые на протяжении многих поколений существуют в полной темноте и не выходят на поверхность.

Именно необычный вид моллюска стал основой его научного названия. Erhaia dijiang получил название в честь горного божества Ди Цзян из древнекитайской «Классики гор и морей». В этом произведении его описывают как существо без лица.

Во время лабораторных наблюдений улитки демонстрировали выраженную неприязнь к свету: когда на них направляли освещение, они скрывались в узких промежутках под камнями.

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Улитки живут в пещере на высоте более 2000 м

Место жительства Erhaia dijiang расположено на высоте 2062 м над уровнем моря. Сейчас это самая высокая известная точка, где живут представители пещерной фауны семьи Erhaiidae. Открытие показывает, что пресноводная пещерная улитка способна приспосабливаться к жизни в карстовых системах даже на высоте более 2000 м.

Карст образуется в результате постепенного растворения водой горных пород. В результате возникают разветвленные системы пещер, подземных ручьев и изолированных водоемов. Такие места можно сравнить с «биологическими островами», ведь отдельные популяции в течение длительного времени остаются изолированными от поверхности и друг от друга. Это создает условия для появления узкоспециализированных видов, которые могут быть распространены только в одной пещере или конкретной водной системе.

Erhaia dijiang обитает среди гравия и каменных обломков в неглубоком пещерном водоеме. Его глубина не превышает 1 м, а температура воды составляет около 20 °C. Благодаря этому улитки получают относительно стабильные условия существования, невзирая на значительную высоту.

Питаются они преимущественно диатомовыми водорослями, произрастающими на камнях, погруженных в воду. Исследователи также установили, что в лабораторных условиях моллюски могут питаться кормом для рыб.

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Во время сильных осадков уровень воды в пещере может резко повышаться, а мощные потоки способны переносить улиток в направлении выхода. В то же время в близлежащих наземных ручьях ученые не обнаружили ни одного представителя вида.

Все обнаруженные особи оставались внутри пещеры или на расстоянии не более 2 м от входа. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что даже непродолжительное пребывание во внешней среде для Erhaia dijiang неприемлемо.

Этому виду улиток грозит исчезновение

Во время исследования пещеры в августе 2025 года ученые обнаружили только трех живых взрослых улиток и одну пустую раковину. Молодых особей обнаружить не удалось, что может свидетельствовать о проблемах с воспроизводством популяции. Авторы описания нового вида оценили перспективы его сохранения как «далекие от оптимистичных».

Панцири нового вида пресноводной улитки Erhaia dijiang

Чрезвычайно малое количество известных особей и скудный ареал делают Erhaia dijiang особенно чувствительным к локальным изменениям. Среди потенциальных угроз — загрязнение воды, изменение гидрологического режима, повреждение пещеры и другое влияние человека.

Поскольку вид полностью зависит от одной подземной среды, серьезное нарушение экосистемы только одной пещеры может поставить под угрозу существование всей известной популяции.

Ученые призывают провести более масштабные исследования пещер в разных регионах Китая. Это поможет установить, существуют ли другие популяции Erhaia dijiang, а также выявить другие виды, до сих пор остающиеся неизвестными науке. Исследователи отмечают необходимость как можно быстрее разработать меры по защите уникальных подземных экосистем. Для организмов, столь тесно связанных с конкретной пещерной средой, уничтожение даже одной такой системы может иметь необратимые последствия.

К слову, в тропических лесах национального парка Ломи в Демократической Республике Конго после 18 лет исследований официально открыли новый вид обезьян-колобусов — Colobus congoensis, отделенных местными жителями как Ликвелли. Этот редкий примат имеет оранжевую пасть и издает специфические звуки, похожие на лягушачий рев.

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