Без головы, но с органами: ученые нашли удивительную окаменелость

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На южноафриканском побережье в регионе Soom Shale ученые обнаружили удивительную окаменелость в возрасте 444 миллиона лет — остатки древнего членистоногого, сохранившиеся «наизнанку»: мягкие ткани, кишечник и даже мышцы оказались идеально минерализованными, в то время как панцирь и броня.

Об этом сообщило издание livescience.

Новый вид назвали Keurbos susanae, а саму находку ласково прозвали «Сью» — в честь мамы исследовательницы, первой заметившей артефакт.

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«Сью — это вывернутое наизнанку, безголовое и безножное чудо. Ее внутренности сохранились в виде минерализованной капсулы времени — мышцы, сухожилия, кишечник и даже ткани — все с невероятной детализацией. И при этом ни следа от панциря или головы — они исчезли еще 440 миллионов лет назад», — заявила палеонтолог из Университета Лестера Сара Гебботт.

Уникальное состояние окаменелости объясняют особыми условиями древнего моря: высокое содержание сероводорода и отсутствие кислорода законсервировали органы, а панцирь, вероятно, растворился в кислой среде.

Это существо обитало во время массового вымирания в позднем ордовике, когда ледники уничтожили до 85% морских видов. Но именно ее внутренности превратились в 3D-отпечаток прошлого — возможно благодаря глине или фосфату кальция. Без головы и конечностей классифицировать K. susanae сложно.

«Мы точно знаем, что это был примитивный морской членистоногий, но установить точное родство с другими видами нам пока не удается», — подчеркнул ученый.

К сожалению, карьер, где нашли Сью, теперь недоступен — его перекрыли новые отложения.

«Я все еще надеялась найти новые образцы, но после 25 лет поисков стало ясно — это ископаемое чрезвычайно редкое. Да и мама уже пошутила: «Сара, если уж собираешься назвать окаменелость в мою честь, сделай это до того, как я сама стану окаменелостью», — рассказала исследовательница.

Напомним, ученые обнаружили неожиданную связь между голоданием и сексуальным влечением.