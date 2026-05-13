Без кофе, шоколада и витаминов: "апокалипсис насекомых" угрожает миру глобальным голодом
Глобальное сокращение популяции насекомых-опылителей напрямую приводит к снижению урожайности, потере доходов фермеров и росту уровня недоедания среди людей.
Стремительное вымирание диких насекомых-опылителей уже сейчас провоцирует продовольственный кризис и массовое недоедание. Уникальное исследование, проводимое учеными в течение года в сельскохозяйственных поселениях Непала, впервые в истории количественно доказало, что исчезновение пчел и других насекомых напрямую бьет по урожайности и лишает людей жизненно важных витаминов.
Об этом пишет LiveScience со ссылкой на результаты исследования.
Последствия «апокалипсиса насекомых» для здоровья людей
В последние три десятилетия количество насекомых на планете сокращается угрожающими темпами — по некоторым оценкам, до 1% в год. Это явление настолько масштабно, что ученые окрестили его «апокалипсисом насекомых». Исследование в Непале впервые позволило измерить, как именно этот экологический кризис сказывается на здоровье людей.
Команда ученых каждые две недели подсчитывала количество насекомых на полях, а затем сопоставляла данные с уровнем недоедания среди местных жителей. Результаты оказались потрясающими: насекомые-опылители обеспечивали примерно 44% фермерского дохода крестьян и более 20% потребления жизненно важных питательных веществ, в частности, витаминов А, Е и фолиевой кислоты.
С уменьшением количества и видового разнообразия опылителей доходы и диетическое здоровье людей стремительно падали. Более половины детей, участвовавших в исследовании, имели задержку роста именно из-за мизерного рациона, зависимого от овощей, бобовых и фруктов, нуждающихся в опылении. Ученые прогнозируют: если сельскохозяйственные практики не изменятся, к 2030 году крестьяне потеряют еще 7% потребления витамина А и фолатов, дефицит которых приводит к потере зрения и врожденным порокам развития.
Глобальная угроза и простые пути спасения
Хотя исследование проводилось только в Непале, оно демонстрирует скрытую угрозу всему миру. Около 2 млрд человек на планете зависят от мелкого фермерства. Приблизительно три четверти мировых сельскохозяйственных культур нуждаются в опылении насекомыми, а такие популярные продукты, как кофе, миндаль и шоколад, полностью зависят от них.
Впрочем, ученые нашли пути, как остановить этот разрушительный процесс. Согласно компьютерным моделям, спасти ситуацию могут простые шаги: высадка местных полевых цветов возле ферм, разведение диких пчел и существенное уменьшение использования пестицидов.
Такие меры способны не только восстановить популяцию насекомых, но и увеличить доходы фермеров на 30%, одновременно повысив потребление витамина А и фолиевой кислоты на 5% и 9% соответственно.
«Биоразнообразие – это не роскошь. Это фундамент нашего здоровья, питания и средств к существованию», - подчеркнул соавтор исследования, эколог Томас Тимберлейк.
Напомним, ученые давно предупреждают: если пчел не станет, мир не развалится за одну ночь , но трещать по швам он начнет очень быстро. И чем дальше, тем громче будет этот треск.