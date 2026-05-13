Без кофе, шоколада и витаминов: "апокалипсис насекомых" угрожает миру глобальным голодом

Стремительное вымирание диких насекомых-опылителей уже сейчас провоцирует продовольственный кризис и массовое недоедание. Уникальное исследование, проводимое учеными в течение года в сельскохозяйственных поселениях Непала, впервые в истории количественно доказало, что исчезновение пчел и других насекомых напрямую бьет по урожайности и лишает людей жизненно важных витаминов.

Об этом пишет LiveScience со ссылкой на результаты исследования.

Последствия «апокалипсиса насекомых» для здоровья людей

В последние три десятилетия количество насекомых на планете сокращается угрожающими темпами — по некоторым оценкам, до 1% в год. Это явление настолько масштабно, что ученые окрестили его «апокалипсисом насекомых». Исследование в Непале впервые позволило измерить, как именно этот экологический кризис сказывается на здоровье людей.

Команда ученых каждые две недели подсчитывала количество насекомых на полях, а затем сопоставляла данные с уровнем недоедания среди местных жителей. Результаты оказались потрясающими: насекомые-опылители обеспечивали примерно 44% фермерского дохода крестьян и более 20% потребления жизненно важных питательных веществ, в частности, витаминов А, Е и фолиевой кислоты.

С уменьшением количества и видового разнообразия опылителей доходы и диетическое здоровье людей стремительно падали. Более половины детей, участвовавших в исследовании, имели задержку роста именно из-за мизерного рациона, зависимого от овощей, бобовых и фруктов, нуждающихся в опылении. Ученые прогнозируют: если сельскохозяйственные практики не изменятся, к 2030 году крестьяне потеряют еще 7% потребления витамина А и фолатов, дефицит которых приводит к потере зрения и врожденным порокам развития.

Глобальная угроза и простые пути спасения

Хотя исследование проводилось только в Непале, оно демонстрирует скрытую угрозу всему миру. Около 2 млрд человек на планете зависят от мелкого фермерства. Приблизительно три четверти мировых сельскохозяйственных культур нуждаются в опылении насекомыми, а такие популярные продукты, как кофе, миндаль и шоколад, полностью зависят от них.

Впрочем, ученые нашли пути, как остановить этот разрушительный процесс. Согласно компьютерным моделям, спасти ситуацию могут простые шаги: высадка местных полевых цветов возле ферм, разведение диких пчел и существенное уменьшение использования пестицидов.

Такие меры способны не только восстановить популяцию насекомых, но и увеличить доходы фермеров на 30%, одновременно повысив потребление витамина А и фолиевой кислоты на 5% и 9% соответственно.

«Биоразнообразие – это не роскошь. Это фундамент нашего здоровья, питания и средств к существованию», - подчеркнул соавтор исследования, эколог Томас Тимберлейк.

Напомним, ученые давно предупреждают: если пчел не станет, мир не развалится за одну ночь , но трещать по швам он начнет очень быстро. И чем дальше, тем громче будет этот треск.

