Без света и кислорода в течение миллиардов лет: что означает находка древних микробов в недрах Земли

В магматическом комплексе Бушвельд в Южной Африке ученые обнаружили микробные структуры, которые могут пролить свет не только на эволюцию Земли, но и на возможные механизмы существования организмов на других планетах. Этот геологический массив, известный большими запасами платины, палладия и хрома, оказался еще и уникальным архивом ранней биосферы.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Бушвельдский магматический комплекс (BIC) охватывает около 66 тысяч квадратных километров и является одной из крупнейших магматических провинций в мире. Он сформировался более 2 миллиардов лет назад — в период, когда Земля только выходила из Великого события окисления. Современные исследования показывают, что формирование комплекса длилось менее 10 миллионов лет, что считается быстрым процессом по геологическим меркам. Район также известен значительными залежами платины, палладия, родия, хрома и ванадия.

В 2024 году исследователи из Токийского университета проанализировали керны пород из Бушвельда и обнаружили микробные структуры в микротрещинах. По словам руководителя исследования Йохея Сузуки, эти микроорганизмы связаны с глинистыми минералами, которые защитили их от загрязнения во время бурения. Ученые отмечают: сами микроорганизмы не обязательно имеют возраст 2 миллиарда лет — они заселили породу после образования трещин, однако это могло произойти еще на ранних этапах истории комплекса. Эти микробы жили в течение миллиардов лет солнечного света и кислорода.

Исследователи объясняют, что подземные микробы могут существовать в режиме чрезвычайно медленной метаболической активности, что позволяет им выживать в течение очень длительного времени. Подобный пример — бактерия Candidatus Desulforudis audaxviator, обнаруженная в глубоких шахтах Южной Африки, которая демонстрирует минимальные эволюционные изменения в течение десятков миллионов лет.

«Меня очень интересует существование подземных микробов не только на Земле, но и возможность найти их на других планетах. Обнаружение микробной жизни в образцах с Земли, взятых 2 миллиарда лет назад, и возможность точно подтвердить их подлинность вселяет в меня восхищение тем, что мы можем теперь найти в образцах с Марса», — отметил Сузуки.

Полученные результаты усилили интерес к поиску подземной жизни на Марсе. Марсоход Perseverance в 2024 году исследовал осадочные породы формации «Яркий Ангел», которые состоят из глины и ила — «которые на Земле являются прекрасными хранилищами прошлой микробной жизни». В NASA заявили, что это могут быть одни из самых убедительных потенциальных признаков древней жизни, однако окончательные выводы требуют дальнейшего анализа образцов.

Напомним, ранее изотопные аномалии в глубоких породах заставили ученых пересмотреть старые теории. Речь идет о возможной утечке вещества из ядра Земли.