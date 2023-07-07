Безопасность в Интернете: как защитить личные данные при покупке в Интернет-магазинах

Онлайн-шоппинг стал обычным делом для каждого из нас. Всего за несколько кликов в Сети можно купить что угодно – от еды до заказа услуг. Но в то же время выросли случаи мошенничества с нашими личными данными, поскольку мы сами их оставляем на сайтах, когда что-то покупаем и проводим онлайн-транзакции.

ТСН.ua собрал несколько простых правил безопасности, придерживаясь которых можно защититься от мошенничества и кибератак при покупках в Интернет-магазинах.

Что такое персональные данные и зачем их собирают

Это любые факты и информация о нас: ФИО, данные паспорта, образование, адрес проживания, номера телефонов, родственные связи, вероисповедание, профессиональная деятельность, наличие судимости и т.д. Даже то, что мы гуглим, ищем на маркетплейсах или других веб-сайтах, – это уже информация, по которой нас можно легко распознать.

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Наши персональные данные – очень ценный ресурс для бизнеса. Благодаря сбору информации о пользователе создается его портрет. Затем следует классификация портретов и распределение пользователей Интернет-сети на целевые группы. Благодаря такой консолидированной информации, продавцы товаров и услуг могут концентрировать усилия, чтобы продвигать свои продукты этим группам, то есть своим потенциальным покупателям.

Как защитить свои личные данные во время онлайн-покупок

Выбирайте надежные Интернет-магазин: прежде чем совершать покупки, убедитесь, что продавец имеет безупречную репутацию и работает на рынке в течение длительного времени.

Проверьте рейтинг и отзывы о магазине, исследуйте политику конфиденциальности и безопасности. Важно, чтобы ваши личные данные не передавались третьим лицам для недобросовестных целей.

Обеспечьте шифрование данных. Перед вводом информации о себе на сайте Интернет-магазина следует убедиться, что веб-адрес начинается с букв и символов "https://", и вы видите изображение замочка в адресной строке. Это означает, что передача данных между пользователем и сайтом шифруется.

Используйте сложные пароли. Если вы создаете аккаунт на сайте, придумайте уникальный и сложный пароль. Избегайте использования простых комбинаций и личной информации.

Используйте безопасные платежные системы. К примеру, системы PayPal или Apple Pay предлагают дополнительный уровень безопасности, поскольку введенные финансовые данные не разглашаются Интернет-магазином.

Будьте осторожны с персональными данными: не следует предоставлять лишнюю информацию о себе, которая не нужна для покупки.

Используйте защищенный Wi-Fi. При покупках в Интернет-магазинах не пользуйтесь свободной Wi-Fi-сетью. Она может быть незащищенной, что позволяет злоумышленникам получить доступ к вашей личной информации. Лучше пользоваться собственным Интернетом.

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Следите за своими финансовыми транзакциями. Регулярно проверяйте свои финансовые выписки и кредитные карты на наличие каких-либо неправомерных списаний средств. Если вы замечаете подозрительные операции, немедленно обращайтесь в банк, чтобы заблокировать карту.

Обновляйте программное обеспечение и антивирус. Убедитесь, что компьютер или мобильное устройство имеют обновленные версии операционной системы и антивирусного программного обеспечения. Это поможет защитить ваши устройства от вредоносных программ и кибератак.

Будьте осторожны со спамовыми сообщениями: не переходите на предложенные страницы по ссылкам. Проверяйте адрес отправителя и тщательно анализируйте контент. Не открывайте вложения из ненадежных источников.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как придумать надежный пароль, чтобы его не сломали.

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