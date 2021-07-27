Безос предложил NASA $2 млрд за контракт на строительство корабля для полетов на Луну

Безос предложил NASA $2 млрд за контракт на строительство корабля для полетов на Луну

Ранее NASA подписало контракт с компанией Илона Маска SpaceX.

Глава аэрокосмической компании Blue Origin и основатель Amazon Джефф Безос предложил NASA два миллиарда долларов в обмен на контракт по строительству космического корабля для полетов на Луну.

Об этом со ссылкой на письмо американского бизнесмена сообщает ВВС.

"Blue Origin восполнит дефицит бюджетного финансирования программы по разработке системы высадки человека на Луну, отказавшись от всех выплат в течение этого и двух следующих фискальных лет", — отметил Безос.

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Он добавил, что это предложение не является "временной отсрочкой" и предусматривает "полный отказ от выплат".

За это предприниматель хочет, чтобы NASA вернула контракт на создание посадочного модуля "в нужное русло" и подписала соглашение с Blue Origin.

Как сообщалось, в апреле американское космическое агентство предоставило контракт на 2,9 миллиарда долларов компании Илона Маска SpaceX, отказав корпорации Безоса.

В NASA этот шаг объяснили, в частности, нехваткой финансирования, указав, что из ожидаемых от Конгресса 3,3 млрд долларов получили на строительство посадочного модуля на Луну только 850 млн долларов.

Blue Origin Джеффа Безоса и оборонная компания Dynetics обжаловали избрание победителя в Главном контрольном управлении США (GAO).

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Представители компании Безоса, в частности, заявляли, что решение NASA расширит "монополистический" контроль SpaceX в освоении космоса.

Контракт NASA является частью программы Artemis ("Артемида"), в рамках которой в 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну и проведение исследований в районе его Южного полюса, где, как ожидается, должны быть запасы воды в виде льда.

Как указывает NASA, эти ресурсы станут ключевыми для длительных лунных миссий, а также смогут обеспечивать исследования дальнего космического пространства.

Напомним, что в 1969-1972 годах на Луне побывали 12 американских астронавтов. С тех пор люди не были на спутнике Земли.

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