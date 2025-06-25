Беззвучный режим: как тишина в телефоне изменяет поведение и мышление

Как тишина в телефоне изменяет поведение. / © unsplash.com

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Ученые из Университета Кенхи изучили, как использование смартфонов в "беззвучном режиме" влияет на уровень стресса и эффективность на работе. Оказалось, что эта привычка может быть связана с более осознанным подходом к жизни и работе.

Об этом сообщает Earth.com.

Привычка держать телефон беззвучным – это не только способ избежать шума. По словам доцента Техасского университета Адриана Уорда, даже выключенный телефон рядом способен снижать когнитивные способности. Люди, которые сознательно убирают свои смартфоны из виду и выключают звук, лучше контролируют свое рабочее пространство и сохраняют сосредоточенность.

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Такой подход также сигнализирует о четких личных границах. Пользователи сами решают, когда вступать в контакт, вместо того чтобы реагировать на каждое уведомление. С течением времени коллеги и знакомые адаптируются к этому ритму — сначала пишут, а потом ждут ответа. Это создает чувство контроля за своим временем.

Выключение звука на телефоне не только устраняет лишние раздражители, но и помогает избежать постоянного ожидания. Исследования показывают, что после прерывания человеку нужно более 23 минут, чтобы полностью вернуться к работе. Люди с телефонами на беззвучном режиме уменьшают количество таких прерываний, объединяя ответы на сообщения в специально отведенное время. Это позволяет сэкономить часы еженедельно.

Такой стиль пользования телефоном способствует более длительным периодам концентрации. Ранее затягиваемые проекты выполняются быстрее. Особенно заметен эффект в областях, где важна непрерывная мысль — аналитической или творческой работе.

Отдельное внимание в исследовании – к связи между беззвучным режимом и осознанностью. Многие отключающие звук также практикуют дыхательные упражнения или медитацию. Отключенные уведомления уменьшают тягу к постоянной проверке экрана, что позволяет сосредоточиться на внутренних ощущениях.

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Медики указывают, что первый шаг к развитию внимания – минимизировать внешние триггеры. Беззвучный режим – один из простых способов сделать это еще до начала упражнений.

Телефон остается доступным при необходимости, но не мешает — и именно эта тишина превращается в признак внутренней стабильности. Люди, не поддающиеся постоянным сигналам, выглядят более внимательными, спокойными и менее склонными к стрессу.

Тишина на телефоне – меньше стресса и больше сосредоточенности

Звуковые сигналы запускают в теле автоматическую реакцию даже если сообщение неважно. Профессор информатики Калифорнийского университета в Ирвайне Глория Марк отмечает: "Наше исследование показало, что отвлечение внимания повышает уровень стресса, ухудшает настроение и снижает производительность".

Каждый рингтон или оповещение вызывает короткое возбуждение симпатической нервной системы — тот же механизм, который активируется в опасности. Но если речь идет о скидке или очередном напоминании, такая реакция только истощает. Люди, выключающие звук, уменьшают нагрузку на нервную систему: пульс и уровень кортизола остаются более стабильными в течение дня. Некоторые участники исследований также сообщали о лучшем качестве сна — ведь ночные сигналы больше не заставляют заглядывать в телефон.

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Меньше шума — больше глубины

Рингтон, прозвучавший во время откровенного разговора, легко разрушит ее ход. Люди с выключенным звуком лучше улавливают нюансы: паузы, смены интонации, мимику. Их разговоры становятся более последовательными без отрывов на проверку экрана. Это повышает уровень доверия – редкую, но важную черту в командной работе или лидерстве. Такие люди часто производят впечатление внимательных собеседников, что помогает строить прочные отношения в профессиональной и личной среде.

Концентрация и "поток"

Интересно, что некоторые исследования показывают: у тех, кто пользуется беззвучным режимом, иногда возникает еще больший соблазн проверять телефон. Профессор медиа-коммуникаций Пенсильванского университета Шьям Сундар объясняет: это связано с синдромом FOMO — страхом что-нибудь пропустить. Но более опытные пользователи находят способ противодействовать этому: они не только выключают звук, но и убирают телефон из виду, выключают предварительный просмотр сообщений и другие визуальные триггеры.

Таким образом, они создают несколько уровней защиты от отвлечений — как виртуальные наушники с шумоподавлением для мозга. Благодаря этому им легче погрузиться в рабочий процесс и достичь состояния потока — глубокой сосредоточенности, позволяющей выполнять сложные задачи без перерывов.

Тишина как проявление самосознания

Главное, что объединяет таких людей — понимание влияния внешних раздражителей на внутреннее состояние. Они сознательно создают для себя среду, способствующую концентрации: планируют прогулки, читают, ложатся спать без гаджетов рядом. Выключенный звук становится не просто настройкой, а ежедневным ритуалом, подчеркивающим: внимание — это ресурс, который следует беречь.

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Ранее исследователи обнаружили, что почти половина людей сознательно избегает информационного потока.