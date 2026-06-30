Библейская загадка Ковчега Завета получила новые подсказки: что обнаружили археологи

Царь Давид вносит Ковчег Завета в Иерусалим. Картина: Доменико Гарджуло:

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Археологи, работающие в древнем Шило на Западном берегу, сообщили о новых находках, которые могут помочь лучше понять историю Ковчега Завета. Исследователи полагают, что обнаруженное ими монументальное сооружение могло быть местом, где когда-то располагалась библейская Скиния — святилище, в котором, согласно Писанию, более 300 лет хранился Ковчег.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Раскопки проводит команда Ассоциации библейских исследований (ABR) в библейском Шило — древнем городе, который, согласно Библии, был религиозным центром Израиля после завоевания Земли Обетованной. Именно здесь, как отмечается в Священном Писании, была установлена Скиния, где хранился Ковчег Завета — покрытый золотом ларец, в котором, согласно библейской традиции, находились камкаменные скрижали с Десятью Заповедями.

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В ходе нового сезона раскопок археологи обнаружили дополнительные стены монументального сооружения, в частности его южную стену. По словам директора раскопок в Тель-Шило доктора Скотта Стриплинга, именно эта находка стала одним из важнейших результатов сезона, поскольку позволяет исследователям более точно определить размеры здания и лучше понять его возможное назначение.

Эксперты отмечают, что сооружение ориентировано с востока на запад и имеет пропорции, схожие с теми, что описаны для библейской Скинии. В прошлом году команда уже сообщала об обнаружении этого большого здания, а новые находки, по словам археологов, не доказывают окончательно, что это именно Скиния, однако укрепляют эту гипотезу.

Помимо архитектурных остатков, исследователи обнаружили предметы, которые связывают с богослужением. Среди них — рога жертвенника, керамические гранаты и раковины мурекса. Археологи отмечают, что раковины использовались для изготовления синего красителя, который в библейских текстах ассоциируется с одеждой священников.

Новые находки дополняют результаты предыдущих исследований в Шило. Ранее археологи обнаружили более 100 тысяч костей животных — преимущественно овец, коз и крупного рогатого скота. Многие из них относятся к правой части туш, что, по мнению исследователей, соответствует описанию священнических жертвоприношений, приведенному в Книге Левит.

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В этом году экспедиция также обнаружила дополнительные стены северной системы укреплений Шило. По данным археологов, комплекс был построен в виде ворот с изогнутой осью и состоял из нескольких помещений. Исследователи считают, что эта находка помогает лучше понять систему обороны и планировку древнего города, а также может соответствовать комплексу ворот, упоминаемому в библейском повествовании о смерти первосвященника Илии.

Параллельно с этим в другой части памятника были обнаружены три больших ханаанских кувшина для хранения продуктов, которые датируются периодом до появления израильского поселения. Внутри археологи обнаружили обугленные остатки оливок, пшеницы и чечевицы. Их планируют исследовать с помощью радиоуглецевого анализа, чтобы более точно установить дату слоя, в котором они были найдены.

В то же время археологи отмечают, что в ходе раскопок сам Ковчег Завета найден не был. Также исследователи не утверждают, что это монументальное сооружение уже окончательно идентифицировано как библейская Скиния. По их словам, последний сезон раскопок лишь предоставил новые доказательства, которые согласуются с библейским описанием Шило и могут помочь лучше понять историю этого места.

Напомним, вблизи Великой пирамиды учёные обнаружили две загадочные подземные аномалии. Что именно скрывает песок, пока остаётся загадкой.

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