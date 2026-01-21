"Библейский змей" или дракон: уникальная находка доказала, что древние пресмыкающиеся могли ходили

Предки современных змей имели задние ноги / © pixabay.com

Реклама

Студент-палеонтолог поднял с земли камешек размером в несколько сантиметров и понял, что держит в руках сенсацию. Это был идеально сохранившийся череп древней змеи Najash rionegrina. Находка доказала, что эволюция змей была гораздо драматичнее, чем мы думали.

Об этом пишет ScienceAlert.

Случайная находка студента

История этого открытия началась в феврале 2013 года в Патагонии (Аргентина). Студент Фернандо Гарбероглио отправился в свою первую экспедицию в пустыню Ла-Буйтрера.

Реклама

Искать окаменелости – это часы ползания по раскаленному песку под солнцем и ветром. Но Фернандо повезло. Он поднял маленький камень и увидел, что на него «смотрит» древняя костлявая морда.

«Я нашел череп змеи!» – закричал он.

Это был идеально сохраненный в 3D (не открытый) череп змеи Najash rionegrina , жившей 95 миллионов лет назад.

Не слепые черви, а хищники

Долгое время ученые считали, что змеи эволюционировали от мелких, слепых ящериц, похожих на живших под землей червей.

Реклама

Но череп Najash полностью опровергает это.

У нее была большая пасть с острыми зубами .

Подвижные суставы черепа, как у современных удавов, чтобы проглатывать добычу.

Она напоминала не червя, а дракона или комодского варана только без передних лап.

Загадка ног

Наиболее впечатляющая особенность Najash – это ее задние лапы.

В отличие от морских змей, чьи ноги были просто балластом, эта змея жила на суше (в пустыне) и имела полноценные, крепкие конечности, соединенные с тазом. Она не просто влекла их, а пользовалась ими.

Это доказывает, что змеи ходили на задних лапах на протяжении 70 миллионов лет. Это была успешная, стабильная форма жизни, а не ошибка эволюции.

Реклама

Кость, изменившая учебники

Ученые также разгадали анатомическую загадку. У Najash нашли скуловую кость (jugal), идентичную той, что есть у ящериц. Раньше считалось, что змеи ее потеряли. Это открытие позволило точно построить «семейное дерево» и понять, какие именно кости трансформировались в процессе эволюции.

Таким образом, библейский змей (в честь которого назвали вид Najash ), наказанный потерей ног, в реальной истории природы «терял» их очень долго и неохотно, и в течение миллионов лет был грозным хищником на двух лапах.

Напомним, ученые выяснили, что за существо впервые стало ходить на двух ногах . Современный 3D-анализ мышц и костей обнаружил сенсационные доказательства того, что этот древнейший предок человека, живущего в Африке, объединял жизнь на деревьях с уверенной походкой по земле.