Библейское "чудо" ошеломило ученых: действительно ли сбывается пророчество о конце света

В Мертвом море забурлила жизнь / © visualhunt.com/Yair Aronshtam

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Появление обособленных пресных лагун и опресневших прибрежных участков Мертвого моря, где неожиданно забурлила жизнь, вызвало большой резонанс среди ученых и верующих. Пока религиозные общины видят в этом осуществление древних пророчеств о конце света , ученые объясняют феномен стремительным падением уровня воды в библейском водоеме.

Об этом пишет Daily Star.

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Библейские пророчества и «живая вода»

Некоторые религиозные общины провели четкие параллели между неожиданным появлением миниатюрных экосистем и пророчествами, записанными более 2500 лет назад. Согласно Книге Иезекииля, настанет день, когда пресная вода потечет из Иерусалима на восток и исцелит мертвые соленые водоемы, даря жизнь всему вокруг.

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Сходные предсказания оставил и пророк Захария, который описывал потоки «живой воды», которые превратят самую низкую точку планеты в цветущий оазис. Для многих верующих появление камыша, насекомых и даже мелких птиц на берегах самого озера в мире выглядит как буквальное воплощение этих древних текстов.

Мистическое настроение подкрепляется еще одним удивительным открытием из этого региона. Недавно ученым удалось прорастить семена древней иудейской финиковой пальмы в возрасте около двух тысяч лет, что для энтузиастов стало еще одним мощным символом библейского воскресения природы.

Научное объяснение феномена

Исследователи имеют совершенно рациональное объяснение этим событиям и связывают их с глобальным экологическим кризисом и катастрофическим отмелением Мертвого моря. Дождевая вода из горных районов проникает через известняк в подземные водоносные горизонты, а когда уровень соленого озера падает, эти скрытые пресные источники просто выходят на поверхность.

Во время путешествия под землей пресная вода растворяет огромные залежи соли, что приводит к образованию масштабных полостей и опасных карстовых провалов. На сегодняшний день на израильском побережье зафиксировано уже более 9000 таких дыр, которые разрушают дороги, но в то же время создают изолированные пресноводные резервуары для развития новой жизни.

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Почему рыба не является вестником Апокалипсиса

Особый ажиотаж в сети вызвали фотографии рыбы, якобы обнаружившейся непосредственно в водах Мертвого моря. Однако эксперты быстро развенчали этот миф: морские жители плавали исключительно в изолированных пресноводных лужах, созданных подземными источниками, и не контактировали с основной акваторией.

Эта разница критически важна, ведь именно Мертвое море остается гиперсоленым и абсолютно непригодным для существования каких-либо видимых существ. Концентрация соли там составляет около 34%, что делает воду смертельной для рыб, поэтому ни о каком масштабном «исцелении» озера речь пока не идет.

Богословы также предостерегают от поспешных выводов о начале конца света, ведь библейские тексты описывают более масштабный ряд событий. Согласно пророчеству, перед появлением целебных вод Оливковая гора должна расколоться пополам, а в Иерусалиме должен предстать новый отстроенный храм.

Пока ни одно из этих катастрофических или архитектурных изменений не произошло, а Оливковая гора остается целой. Поэтому ученые и здравомыслящие исследователи религии рассматривают появление зеленых оазисов исключительно как интересный гидрогеологический процесс, а не как реальный старт библейского Апокалипсиса.

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Напомним, физики шокировали прогнозом, согласно которому конец Вселенной наступит гораздо раньше , чем мы думали. Вместо бесконечного покоя Вселенной ждет «Великое сжатие».

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