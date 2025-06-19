"Библия Дьявола": жуткая легенда и реальность создания древнего текста "Кодекс Гигас"

Несмотря на старинную легенду, ученые считают, что так называемую «Библию дьявола» автор мог писать почти всю свою сознательную жизнь

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Кодекс Гигас XIII века, известный как Библия Дьявола, овеян мрачными легендами о сговоре с темными силами. Согласно преданию, грешный монах якобы создал этот гигантский текст за одну ночь во избежание ужасной судьбы. Но насколько эта история соответствует действительности, и сколько времени ушло на написание одной из самых таинственных книг мира? Исследователи раскрыли интересные факты, стоящие за мистификацией.

Об этом пишет IFL Science.

Легенда о договоре с дьяволом

Если вы ценитель древних и загадочных манускриптов с нотками сатанинских легенд, Кодекс Гигас точно привлечет ваше внимание. Легенда повествует, что в XIII веке в Богемии монах по имени Герман нарушил свои обеты и был приговорен к замуровке заживо в стену. Чтобы избежать такой жестокой кары, Герман вроде бы заключил соглашение с аббатом: если он создаст книгу, которая будет содержать все человеческие знания, до восхода солнца, то останется в живых.

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Понятно, что это была непосильная задача для любого человека. Но по легенде, Герман продал свою душу дьяволу в обмен на завершенную книгу. На следующее утро он представил игумену гигантский том, на одной из страниц которого был изображен нелестный «портрет» дьявола как дань его помощи.

Правда о манускрипте: что скрывает «Библия Дьявола»

Конечно, эта жуткая легенда не имеет реальной основы, но сам текст «Кодекса Гигас» чрезвычайно интересен. ему дополнительного «жуткаго» фактора.

Особой и удивительной деталью является длинный список признаний в грехах, написанных прописными буквами, расположенный непосредственно перед изображениями рая и дьявола.

Хотя дальнейший анализ текста еще нужен, некоторые эксперты предполагают, что это действительно работа одного автора, хотя конечно сделана не за одну ночь. По оценкам Национальной библиотеки Швеции, если бы писарь работал по шесть часов в день шесть дней в неделю, в завершение рукописи понадобилось бы около пяти лет.

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Если же писарь был монахом, он мог работать всего около трех часов в день, тогда написание книги могло занять до 10 лет. С учетом времени на разграфование страниц, иллюстрации и украшения рукописи, создание Кодекса Гигас, вероятно, заняло по меньшей мере два десятилетия, а возможно, и до 30 лет. То есть автор манускрипта мог посвятить его написанию почти всю свою сознательную жизнь.

Известно, что Кодекс Гигас, вероятно, был написан в начале 1200-х годов в Богемии и считался одним из чудес света около конца века. Но кем на самом деле был автор Библии Дьявола, до сих пор остается загадкой.

Хотя анализ почерка и вероятная подпись Hermann inclusus (Герман отшельник) указывают на авторство одного человека, монастырь Подлажице, известный как первый владелец, был слишком малым и бедным, чтобы создать манускрипт собственными силами. Исследователи считают, что скорее всего, если не будет новых открытий или «сам дьявол не заявит о своем авторстве», тайна написания Кодекса Гигас так и останется нераскрытой.

Напомним, исследователи обнаружили, что средневековые дороги Англии и Уэльса унаследовали римскую инфраструктуру. Анализ карты XV века показал неожиданные связи.

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