Билет на полет в космос с основателем Amazon продали за 28 млн долларов: назвали ли имя туриста

Имя получившего возможность полететь в космос будет объявлено через несколько недель
Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов.
Об этом пишет "Интерфакс"
Компания основателя Amazon Blue Origin пока не стала раскрывать имя победителя. Имя получившего возможность полететь в космос будет объявлено через несколько недель - в 52 годовщину высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.
Это будет первый запуск новой ракеты Blue Origin Shepard с людьми на борту, положивший начало бизнесу по космическому туризму. Пятнадцать предыдущих испытательных полетов многоразовой ракеты и капсулы с 2015 года прошли успешно.
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