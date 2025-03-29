Билл Гейтс спрогнозировал, что ИИ заберет работу у людей уже в ближайшие 10 лет

Искусственный интеллект / © Pixabay

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Известный американский бизнесмен и один из основателей Microsoft Билл Гейтс предположил, что достижения в области искусственного интеллекта значительно снизят роль человечества во многих традиционных областях, таких как медицина и образование, и кардинальные изменения могут произойти менее чем за 10 лет.

Об этом пишет New York Post .

В недавнем интервью комику Джимми Феллону в программе The Tonight Show на канале NBC соучредитель Microsoft описал будущее, в котором люди больше не будут нужны для «большинства дел», поскольку технологии искусственного интеллекта смогут выполнять задачи, которые сейчас нуждаются в специальных человеческих навыках.

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Экспертиза в таких сферах, как медицина и образование, сегодня редкая, отметил Гейтс. Он добавил, что эти отрасли зависят от "большого врача" или "великого учителя". Однако в ближайшее десятилетие «отличные медицинские советы и отличное обучение» станут доступны бесплатно.

Гейтс более подробно остановился на своей концепции «свободного интеллекта» во время разговора с профессором Гарвардом Артуром Бруксом. Он отметил, что искусственный интеллект будет активно внедряться в повседневную жизнь , меняя сферы здравоохранения и образования, а репетиторы на базе искусственного интеллекта станут обычным явлением.

"Это очень глубоко и даже немного страшно, поскольку все происходит очень быстро, и нет верхнего предела", - сказал Гейтс.

В настоящее время продолжаются дискуссии о будущей роли людей в обществе, которое руководствуется искусственным интеллектом. Хотя некоторые считают, что ИИ поможет человечеству стать более продуктивным, другие обеспокоены сохранением рабочих мест.

Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман считает, что трансформация труда с помощью ИИ будет иметь «чрезвычайно дестабилизирующий» эффект. В своей книге 2023 «Следующая волна» он пишет: «Эти инструменты лишь временно усилят человеческий интеллект. Они сделают нас умнее и эффективнее, но, по сути, заменят рабочую силу».

Гейтс сохраняет оптимизм по поводу положительного вклада II, включая прорывы в лечении и образовании, а также в решении проблем климата.

Хотя некоторые виды деятельности всегда будут оставаться специфическими для человека, Гейтс считает, что вопросы производства, транспортировки и выращивания пищи будут в большинстве своем решены благодаря технологиям.

Напомним, ранее мы писали о том, что ИИ может предусмотреть риск рака молочной железы за несколько лет до установления диагноза.