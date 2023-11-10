Биохакер-миллиардер Джонсон заявил, что омолодил свой пенис на 15 лет, применив шок-терапию

Биохакер Брайан Джонсон заявил, что ему удалось вернуть назад возраст своего пениса на 15 лет. Все это благодаря его спорным методам замедления старения, содержащим использование шоковой терапии для омоложения гениталий.

Об этом пишет Daily Mail.

46-летний миллиардер вызвал удивление после того, как поделился своим стремлением жить вечно. В частности, он обменялся кровью со своим отцом и сыном подростком, и очень ясно дал понять, что хочет, чтобы каждая часть его работала дольше. Ради молодости ему пришлось не только соблюдать строгий режим дня, но и каждую ночь носить устройство на интимных местах. Несколько месяцев он измерял ночную эрекцию и делал инъекции в пенис.

"Каждый должен знать эти три вещи: сколько вы весите, как быстро вы стареете и продолжительность вашей ночной эрекции", — сказал он ведущему подкасту The Diary of a CEO Стивену Барнетту. "Эти данные действительно важны, потому что они отражают психологическое здоровье, сексуальное здоровье".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Показатель сексуальной функции, как он объяснил в подкасте, может помочь предусмотреть другие последствия для здоровья, например сердечно-сосудистой системы.

"Здоровье сердечно-сосудистой системы (людям это не знакомо): вы можете пойти в спортзал и накачать большие бицепсы или что-то такое, но люди не знают, что ночная эрекция на самом деле является значительным показателем здоровья", — сказал отец троих детей.

Джонсон объяснил, что среди других методов лечения, которые он использует, чтобы вернуть свой возраст, целенаправленная ударно-волновая терапия, чтобы улучшить продолжительность эрекции во время сна.

"Итак, есть такая технология: у вас есть палочка, вы сидите в кресле, а потом техник использует палочку и, по сути, бьет ваш пенис током с помощью акустической технологии", — сказал предприниматель.

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Он сравнил необычный метод с лечением разорванной связки или поврежденного сустава.

"Вы создаете микротравмы, а затем они восстанавливаются", – сказал он. "И потому эта технология используется по всему телу, если вы пытаетесь вылечить крестообразную связку или пытаетесь омолодить колени или плечевые суставы". Он продолжил: "Итак, эта технология имеет широкий спектр применения, она также используется при эректильной дисфункции. У меня нет сексуальной дисфункции. Я получаю отличные результаты во всех категориях, но нам интересно, будет ли ударно-волновая терапия омолаживать пенис и увеличивать ночную эрекцию".

Джонсон говорит, что он в шоке от результатов.

"За два месяца мой пенис помолодел примерно на 15 лет", — заявил он. "Таким образом, мы все еще находимся на ранних стадиях, нам все еще нужно измерить необходимые нам данные, прежде чем мы сможем поверить во что-то субъективно".

Брайан Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Далее он показал Бартлетту устройство, которое он использует, который выглядит как чехол для AirPods с прикрепленным эластичным ремешком. Он объяснил, что когда он засыпает, он ничего не чувствует.

"В течение ночи, когда у вас наступит эрекция, расширение вашего пениса будет фиксироваться этим устройством и будет показывать, сколько у вас было эрекций, какой продолжительности и какой силы", — пояснил он.

Напомним, в США хирурги провели первую в истории пересадку глаза. Подробности уникальной операции и фото.

Читайте также: