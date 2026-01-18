Биологи обнаружили на морском дне "гигантское" 300-летнее создание (фото)

Фото иллюстративное / © Pixabay

Реклама

У побережья Фьордленда в Новой Зеландии морские биологи обнаружили рекордный черный коралл, который, по оценкам, имеет возраст около 300-400 лет. Его высота превышает 13 футов (более 4 метров), а ширина почти 15 футов, что делает его самым большим из известных на сегодня экземпляров этого вида.

Об этом пишет издание Newsweek.

Во время исследования глубоких вод Фьордленда команда под руководством профессора Джеймса Белла, морского биолога с более чем 25-летним опытом работы, обнаружила самый большой черный коралл в регионе. Профессор Белл отметил, что найденный экземпляр является «чрезвычайно большим», ведь типичные черные кораллы достигают высоты всего 2-3 метров.

Реклама

Обнаруженный коралл играет важную роль в сохранении и восстановлении популяции этого медленно растущего вида, служа ключевым источником размножения для следующих поколений. Исследователи отмечают, что карта расположения таких больших колоний поможет защитить их от повреждений, например, от якорного или рыболовного оборудования, которое может травмировать хрупкую структуру коралла.

На погружении также присутствовал Ричард Кинси, старший рейнджер по биоразнообразию Департамента охраны природы Новой Зеландии, который назвал встречу с таким огромным кораллом «особенным опытом». По его словам, за почти 20 лет работы в Фьордленде это самый большой коралл, который ему приходилось видеть.

Ученые университета Victoria Waka сейчас сотрудничают с Департаментом охраны природы и Fiordland Marine Guardians для создания карты зон, где растут большие и защищенные кораллы. Профессор Белл призвал водолазов, яхтсменов и местных жителей сообщать об обнаруженных крупных экземплярах — более 13 футов (4 метра) — чтобы оценить их распространенность во фьордах.

Несмотря на название «черный коралл», живые ткани коралла белые, в то время как скелет черный. Вид охраняется законом о дикой природе Новой Зеландии, и его сбор или преднамеренное повреждение запрещено.

Реклама

Черные кораллы в основном растут в глубоких водах, где они служат средой обитания для многочисленных глубоководных животных. Они используются в традиционной медицине и ювелирной промышленности. Из-за чрезвычайно медленного роста и долгой жизни эти кораллы и виды, которые на них полагаются, особенно уязвимы к человеческому и природному вмешательству.

Открытие этого коралла не только является важным для морской биологии, но и демонстрирует эффективность междисциплинарных исследований в выявлении редких и значимых природных объектов. Новые данные помогут ученым разрабатывать стратегии защиты морской среды и будут способствовать дальнейшему изучению древних колоний черного коралла в Новой Зеландии.

Напомним, ранее мы писали о том, что гигантское морское существо шириной более 34 м обнаружили в Тихом океане вблизи Малаулало.