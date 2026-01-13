Биологи впервые сняли на видео, как иммунные клетки уничтожают рак

Клетки / © Pixabay

Биологи смогли впервые наглядно отследить, как иммунные клетки уничтожают раковые опухоли, и выяснили, что разные типы клеток борются с раком по-разному — одни действуют быстро, но не всегда эффективно, другие с опозданием, но с более сильным разрушительным эффектом.

Как сообщается, исследование, проведенное группой ученых и опубликованное в журнале Nature Biomedical Engineering, демонстрирует новый метод анализа взаимодействия иммунных клеток с опухолями, который поможет повысить эффективность и персонализировать иммунотерапию рака.

Как ученые наблюдали за уничтожением опухолей

Исследователи сравнивали два вида иммунотерапии:

1. Терапию иммунными клетками, полученными непосредственно из опухоли пациента.

2. Модифицированные Т-лимфоциты (CAR-T терапия).

Эти методы испытывали на культурах раковых клеток печени и молочных желез. Для отслеживания действий клеток исследователи использовали комплексный подход, соединив:

Микроскопию для визуализации взаимодействия клеток;

Раман-спектроскопию для анализа того, как образец рассеивает свет;

Импедансную спектроскопию, которая исследует электрическую проводимость клеток, что позволяет оценить изменения их жизнедеятельности.

Различия в действии иммунных клеток

Оказалось, что клетки, взятые изнутри опухоли, начинают действовать сразу после контакта с раковыми клетками. Они подавляют выработку молочной кислоты в процессе гликолиза, что уменьшает агрессивность опухолей, и изменяют липиды мембраны и белки цитоплазмы.

CAR-T клетки наоборот начинают влиять на метаболизм опухоли позже. Это задерживает уничтожение раковых клеток, давая им больше шансов избежать гибели на ранних стадиях терапии. Таким образом, исследователи отмечают ключевую разницу: иммунные клетки изнутри опухолей действуют быстрее, но наносят несмертельный вред, тогда как CAR-T клетки запаздывают, но наносят более разрушительный эффект.

Результаты исследования показывают, что различные типы иммунных клеток имеют свои механизмы борьбы с раком. Это позволяет лучше подбирать персонализированную иммунотерапию для пациентов, уменьшать риски и повышать эффективность лечения.

Визуализация клеток рака печени после трех видов иммунотерапии показала, что:

Клетки, способные проникать в опухоль, сразу контактируют с раковыми клетками и уменьшают их агрессивность.

CAR-T клетки начинают действовать позже, но с более сильным разрушительным эффектом.

Обычные Т-лимфоциты влияют менее эффективно на ранних стадиях.

Это открытие открывает новые горизонты для разработки более точных методов борьбы с раком, адаптированных под конкретные типы опухолей и особенности пациентов.

