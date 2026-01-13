- Дата публикации
Биологи впервые сняли на видео, как иммунные клетки уничтожают рак
Исследователи показали, как различные иммунные клетки атакуют раковые опухоли.
Биологи смогли впервые наглядно отследить, как иммунные клетки уничтожают раковые опухоли, и выяснили, что разные типы клеток борются с раком по-разному — одни действуют быстро, но не всегда эффективно, другие с опозданием, но с более сильным разрушительным эффектом.
Об этом пишет издание nauka
Как сообщается, исследование, проведенное группой ученых и опубликованное в журнале Nature Biomedical Engineering, демонстрирует новый метод анализа взаимодействия иммунных клеток с опухолями, который поможет повысить эффективность и персонализировать иммунотерапию рака.
Как ученые наблюдали за уничтожением опухолей
Исследователи сравнивали два вида иммунотерапии:
1. Терапию иммунными клетками, полученными непосредственно из опухоли пациента.
2. Модифицированные Т-лимфоциты (CAR-T терапия).
Эти методы испытывали на культурах раковых клеток печени и молочных желез. Для отслеживания действий клеток исследователи использовали комплексный подход, соединив:
Микроскопию для визуализации взаимодействия клеток;
Раман-спектроскопию для анализа того, как образец рассеивает свет;
Импедансную спектроскопию, которая исследует электрическую проводимость клеток, что позволяет оценить изменения их жизнедеятельности.
Различия в действии иммунных клеток
Оказалось, что клетки, взятые изнутри опухоли, начинают действовать сразу после контакта с раковыми клетками. Они подавляют выработку молочной кислоты в процессе гликолиза, что уменьшает агрессивность опухолей, и изменяют липиды мембраны и белки цитоплазмы.
CAR-T клетки наоборот начинают влиять на метаболизм опухоли позже. Это задерживает уничтожение раковых клеток, давая им больше шансов избежать гибели на ранних стадиях терапии. Таким образом, исследователи отмечают ключевую разницу: иммунные клетки изнутри опухолей действуют быстрее, но наносят несмертельный вред, тогда как CAR-T клетки запаздывают, но наносят более разрушительный эффект.
Результаты исследования показывают, что различные типы иммунных клеток имеют свои механизмы борьбы с раком. Это позволяет лучше подбирать персонализированную иммунотерапию для пациентов, уменьшать риски и повышать эффективность лечения.
Визуализация клеток рака печени после трех видов иммунотерапии показала, что:
Клетки, способные проникать в опухоль, сразу контактируют с раковыми клетками и уменьшают их агрессивность.
CAR-T клетки начинают действовать позже, но с более сильным разрушительным эффектом.
Обычные Т-лимфоциты влияют менее эффективно на ранних стадиях.
Это открытие открывает новые горизонты для разработки более точных методов борьбы с раком, адаптированных под конкретные типы опухолей и особенности пациентов.
