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Биологические часы можно остановить: открыт способ замедления старения
Ученые сделали неожиданное открытие во время изучения насекомых.
Исследователи из Университета Лестера сделали неожиданное открытие при изучении паразитических ос вида Nasonia vitripennis. Как выяснилось, эти маленькие насекомые способны «замедлять» биологические часы — и это открытие может стать прорывом в понимании старения у млекопитающих, включая человека.
Результаты, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
Ученые из Лестерского университета в Великобритании во время исследования жизненного цикла ос Nasonia vitripennis обнаружили интересное явление: личинки, развивающиеся в неблагоприятных условиях, демонстрируют заметное замедление процессов биологического старения уже во взрослом возрасте. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Осы этого вида считаются идеальной моделью для генетических и эпигенетических исследований. Их основные преимущества — короткий жизненный цикл (примерно 30 дней), миниатюрные размеры (до 3 мм) и простота содержания в лабораторных условиях. Но главным преимуществом N. vitripennis является механизм метилирования ДНК — процесс, который контролирует активность генов и позволяет оценивать влияние окружающей среды на работу генома. Это делает их более ценными для исследований, чем, например, плодовые мушки, у которых такой механизм почти не работает.
Исследовательская группа под руководством профессора Эймона Меллона решила изменить условия развития части личинок. Насекомых поместили в среду с пониженной температурой и коротким световым днем, что вызвало естественное замедление развития — так называемую диапаузу, или «спячку».
Впоследствии исследователи сравнили биологический возраст взрослых особей, прошедших диапаузу, с возрастом ос, которые развивались в обычных условиях. Сначала, после трехмесячного «сна», диапаузные осы были старше своих сородичей на 2,8 дня. Но уже через 18 дней эта разница исчезла, а еще через 12 дней — наоборот, «спящие» особи оказались моложе на 2,7 дня.
Биологические показатели выявили еще больше удивительных фактов. Скорость старения у насекомых, прошедших через диапаузу, замедлилась почти на треть (29%), риск смерти уменьшился на 65%, а средняя продолжительность жизни выросла на 36%. Кроме того, в организме ос активировалась защитная молекулярная программа, которая специально направлена на борьбу со старением.
Еще более впечатляющим является то, что метаболические пути, которые запускаются у N. vitripennis, аналогичны тем, что работают у млекопитающих, включая людей. То есть эти находки могут иметь более широкое значение для биомедицины — в частности, в изучении механизмов старения и возможного их замедления у человека.
Ученые считают, что способность замедлять старение в ответ на неблагоприятные условия могла сформироваться как эволюционная адаптация. Организм, будто предчувствуя сложное будущее, активирует внутренние механизмы защиты еще на ранних этапах развития.
Сейчас исследователи планируют перейти к следующему этапу — изучить, возможно ли запустить подобные молекулярные реакции в других организмах. В частности, они не исключают возможность использования технологии CRISPR-Cas для модификации генетических реакций, которые могли бы замедлить старение у млекопитающих, включая человека.
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