"Биологический клад": ранее неизвестные бактерии могут стать источником лекарств от тяжелых болезней

В ДНК обнаруженных микроорганизмов закодированы неизвестные биологически активные вещества, на основе которых могут быть созданы препараты от рака и вирусных инфекций.

Команда ученых из Саарского института фармацевтических исследований имени Гельмгольца (HIPS) обнаружила ранее неизвестное науке семейство бактерий. Исследователи утверждают, что обнаруженные микроорганизмы обладают очень высоким потенциалом для производства лекарств.

Об этом пишет Phys.org.

Четыре вида бактерий, обнаруженные в образцах почвы из Филиппин и Замбии, отнесли к новому семейству Pendulisporaceae, которое стало восьмым в отряде миксобактерий. Pendulisporaceae являются генетическими родственниками других миксобактерий, но образуют споры, как бактерии семейства стрептомицетов, что является уникальной комбинацией.

Давно известно, что патогенные микроорганизмы все чаще приобретают стойкость к фармацевтическим препаратам. Однако с 1980-х годов не было обнаружено ни одного нового активного ингредиента, который мог бы бороться с устойчивостью грамотрицательных патогенов в долгосрочной перспективе. Помимо экономических факторов, это связано с тем, что поиск новых антибиотиков, в основном изготавливаемых из бактерий и других микроорганизмов, чрезвычайно сложен.

Исследование выявило, что бактерии Pendulisporaceae являются хищниками, производящими противомикробные агенты, чтобы убивать и поедать другие микроорганизмы.

"Нам уже удалось выделить интересные молекулы из изолированных представителей Pendulisporaceae, которые мы никогда раньше не видели. И мы очень хотим увидеть, что еще это семейство может нам предложить", – сказал научный директор проекта, профессор Рольф Мюллер.

Используя генетический анализ, исследователи также обнаружили, что новое семейство бактерий имеет огромный потенциал для производства натуральных продуктов: открытие Pendulisporaceae увеличило количество известных генетических проектов (так называемых биосинтетических кластеров генов, кодирующих биологически активные вещества) миксобактерий почти на 9%.

Некоторые вещества, обнаруженные исследователями в бактериях Pendulisporaceae, уже показали в лабораторных условиях активность против бактериальных, грибковых и вирусных патогенов. Это дает надежду, что в ближайшие годы учёные смогут предложить новые вещества для разработки лекарств.

Шансы на это высоки: 98% семейств кластеров генов, обнаруженных в новых штаммах, являются проектами натуральных продуктов с неизвестными свойствами, которые исследователи только планируют изучить.

Напомним, медики заявили о "новой эре" в лечении рака крови. По мнению исследователей, после открытия уже существующие лекарства могут быть перепрофилированы для терапии редкой лейкемии.

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