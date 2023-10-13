"Бионическая женщина" стала первой, чей протез соединили с костью и нервной системой — фото

Пациентка, прозванная "настоящей бионической женщиной", стала первой, кто получил роботизированную конечность, слитую с ее нервной и скелетной системами.

Об этом пишет nypost.com.

50-летняя Карин из Швеции, установила интеллектуальную протезную конечность несколько лет назад после того, как более 20 лет назад она потеряла правую руку из-за несчастного случая на ферме.

Она провела годы, страдая от болезненной фантомной боли в конечностях, а обычные протезы конечностей были неудобными и не подходили для повседневного использования.

"У меня было такое ощущение, будто я постоянно держала руку в мясорубке, что создавало высокий уровень стресса, и мне приходилось принимать большие дозы разных обезболивающих", — рассказала она.

Женщина с интеллектуальным протезом / Фото: Anna-Lena Lundqvist/Ortiz-Cata SWNS

В исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics, ученые заявили, что поскольку это работает уже три года – Карин может проворачивать дверные ручки, готовить еду и выполнять другие повседневные дела – это признак того, что теперь это "глубоко интегрировано" в ее жизнь.

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Чтобы разработать новую бионическую концовку Карин, многопрофильная группа инженеров и хирургов из Швеции, Австралии и Италии создала то, что они называют революцией для тех, кто страдает потерей конечностей, объединив хирургию, имплантаты и искусственный интеллект.

Профессор Рикард Бронемарк, научный сотрудник Массачусетского технологического института и доцент Гетеборгского университета в Швеции, возглавил начавшееся в 2019 году исследование и подробно описывал первый в мире постоянный нейромышечный имплантат.

"Объединив остеоинтеграцию с реконструктивной хирургией, имплантированными электродами и искусственным интеллектом, мы можем беспрецедентно восстановить функции человека", — сказал Бранемарк. "Конечная цель – найти более естественный способ замены утраченной конечности и улучшить качество жизни людей с ампутациями".

Женщина с интеллектуальным протезом / Фото: Anna-Lena Lundqvist/Ortiz-Cata SWNS

Остеоинтеграция, процесс, соединяющий кости с электродами, имплантированными в нервы и мышцы, сочетался с операцией под названием целевая реиннервация мышц, которая переупорядочивает нервы и мышцы в культе конечности и соединяет их с мышцами, которые остались.

Прикрепленный к металлическому имплантату ее новый протез руки, получивший название Mia Hand и разработанный итальянской компанией Prensilia, передает движение костей и нервной системы устройства, которое по желанию Карин можно снять. Все это работает вместе и имитирует процесс, когда мозг посылает телу сигналы о необходимости двигаться, поэтому мысль о движении активирует нервы, а сенсорный имплантат улавливает эту активность и облегчает движение искусственной руки.

Поскольку нервы работают успешно, в исследовании уточняется, что Карин теперь имеет ограниченное чувство прикосновения посредством бионической руки.

Женщина с интеллектуальным протезом / Фото: Anna-Lena Lundqvist/Ortiz-Cata SWNS

Кристиан Чиприани, профессор Scuola Superiore Sant'Anna в Пизе, Италия, сказал, что этот процесс настолько примечателен, потому что это "объединение современных протезных и роботизированных технологий, доступных в наших учреждениях, которые могут повлиять на человеческую жизнь".

Исследовательская группа считает, что результаты могут помочь людям с ампутированными конечностями, как это произошло с Карин, которая сказала, что повседневная жизнь стала легче после того, как она перенесла операцию в декабре в 2018 году и начала пользоваться рукой в середине 2019 года.

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"Карин была первым человеком с ампутацией ниже локтя, которая получила эту новую концепцию высокоинтегрированной бионической руки, которую можно использовать независимо и надежно в повседневной жизни", — прокомментировал руководитель исследования нейронного протезирования в Институте бионики в Австралии и основатель Центра бионики и боли в Швеции Ортис-Каталан.

Люди с ампутированными конечностями часто предпочитают не приобретать сложные коммерчески доступные протезы конечностей, потому что их крепление может быть болезненным и неудобным, а также потому, что они будут иметь ограниченный контроль над конечностью.

Бранемарк, занимающийся остеоинтеграцией с тех пор, как она впервые была представлена людям, пояснил, что "уровень ампутации ниже локтя сталкивается с особыми проблемами".

"Достигаемый уровень функциональности знаменует собой важную веху в области сложных реконструкций конечностей в целом", — сказал Бранемарк.

"Принятие протеза имеет решающее значение для успешного использования. Помимо технических характеристик, Prensilia вовсю пыталась разработать руку, которую можно было бы полностью настраивать эстетически", – сказал доктор Франческо Клементе, директор Prensilia.

Карин говорит, что ее бионическая рука "изменила жизнь", уменьшив ее фантомную боль и позволив ей снова обрести независимость и участвовать в повседневной жизни.

"Теперь я лучше контролирую свой протез, но, прежде всего, моя боль снизилась", — сказала она. "Сегодня мне нужно гораздо меньше лекарств. Для меня это исследование имело большое значение, поскольку оно дало мне лучшую жизнь".

Напомним, медики заявили, что узнали секрет долголетия. В исследовании приняли участие 44 000 человек.

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