Бирюзовое свечение Южного океана: ученые раскрыли еще одну загадку Антарктики

Ученые обнаружили причину бирюзового свечения Южного океана

В течение многих лет ученые были озадачены загадочным участком Южного океана, светящимся бирюзовым цветом на спутниковых снимках. Причиной этого удивительного эффекта оказались маленькие морские организмы.

Об этом сообщает издание Earth.com.

Причина странного свечения

Ранее ученые считали, что свечение, фиксируемое спутниками, является следствием деятельности коколитофоридов. Это микроскопические водоросли с блестящими оболочками из карбоната кальция. Однако они обычно размножаются в более теплых водах, а эта зона была слишком холодной. Это не позволяло в полной мере объяснить парадокс.

Новое исследование, проведенное учеными из Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, выявило другой вероятный источник. Им оказались богатые кремней диатомовые водоросли, которые создают плотные, светоотражающие структуры, известные как фрустулы.

Исследования в холодных водах

Открытие было сделано в ходе экспедиции научно-исследовательского судна R/V Roger Revelle. Команда ученых совершила путешествие от Гавайев до 60° южной широты, собирая данные на разных глубинах.

«Спутники видят только верхние несколько метров океана, но мы смогли исследовать несколько глубин», — рассказал ведущий автор исследования Барни Балч.

Объединив данные, команда смогла сопоставить, как меняется сообщество планктона по мере продвижения на юг. В теплых водах доминировали динофлагеляты, в так называемом «Большом поясе кальцита» — коколитофориды, а в холодных, богатых кремнейными водами, основными игроками стали диатомовые водоросли. Их фрустулы, как и оболочки коколитофоридов, отражают свет, что и объясняет загадочное свечение.

Неожиданным открытием стало то, что учёные обнаружили небольшие концентрации неорганического углерода, признаки кальцификации и визуальные доказательства присутствия коколитофоридов в этих холодных водах. Это позволяет предположить, что они могут быть более устойчивыми к низким температурам, чем считалось ранее.

Эти выводы имеют важное значение для создания климатических моделей, поскольку регион является одним из важнейших поглотителей углерода на планете. Исследование помогает ученым лучше понять, какие организмы живут в этой части океана, и позволяет усовершенствовать инструменты спутникового мониторинга, ранее не различавшие эти виды планктона.

