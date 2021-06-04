Блинкен отреагировал на взлом Colonial Pipeline и JBS со стороны российских хакеров

Между тем все предприятия JBS возобновили работу после хакерской атаки.

Россия, с территории которой хакеры недавно атаковали топливопровод США Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS, должна разыскивать и привлекать киберпреступников к ответственности.

Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в четверг, 3 июня, в интервью CNN.

"Я считаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти эти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае нападения на Colonial Pipeline", — отметил он.

Также читайте ФБР подтвердило причастность хакеров из РФ к кибератаке на мирового лидера по производству мяса JBS

По словам Блинкена, руководство ответственной за нападение группировки находится в России, а потому Кремль "обязан сделать так, чтобы это не продолжалось".

"Нам также нужно, чтобы страны по всему миру приняли на себя обязательства, а затем выполнили их, чтобы не скрывать преступные предприятия, участвующие в этих нападениях, а, наоборот, искать их, останавливать и привлекать к ответственности", — добавил Блинкен.

Между тем одна из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS заявила, что все ее заводы готовы возобновить работу после масштабной кибератаки 30 мая.

"Благодаря самоотверженности наших ИТ-специалистов, наших операционных групп, консультантов по кибербезопасности и инвестиций, которые мы вложили в наши системы, JBS USA и Pilgrim's смогли быстро оправиться от этой атаки", — высказался генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.

По его словам, злоумышленники "так и не смогли получить доступ к нашим основным системам, что значительно снизило потенциальные убытки".

Как сообщалось, во вторник, 1 июня, все заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS приостановили работу вследствие кибератаки.

Хакеры использовали программу-вымогатель к серверам, поддерживающим операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.

Как заявили в ФБР, за взлом отвечает связанная с Россией хакерская группа REvil, также известная как Sodinokibi.

В Белом доме уже пообещали поднять этот вопрос во время саммита президента США Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным в Женеве.

В мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже".

Оператор впоследствии подтвердил, что заплатил 4,4 миллиона долларов группе хакеров, которые взломали его компьютерные системы. Новости мира: в ФБР заявили, что российские хакеры осуществили нападение на предприятие JBS

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку